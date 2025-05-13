Самым быстрым боеприпасом неядерного действия с гиперзвуковой скоростью, по версии американских журналистов, является российский «Циркон» и китайская ракета DF-17.

Что значит наименование новостной статьи «Соединенные Штаты поздно явились на гонку военного гиперзвука», журналисты 19FortyFive пояснили в материале портала.

Штатный колумнист известного сетевого издания Брент Иствуд, имеющий ученую степень доктора философии, попытался найти ответ на задачу – у кого самый быстрый гиперзвуковой боеприпас: у РФ, КНР или всё-таки США?

Причем без долгих прелюдий научный сотрудник выдвинул вполне надёжную версию о победителе заочного соревнования, поместив в ранг самого главного доминатора гиперзвуковых управляемых вооружений сегодняшнего времени Россию с её новейшим корабельным «Цирконом». Причем не сильно отстал от РФ и Китай, которого автор публикации Иствуд разместил рядом с выдающимися достижениями в ракетостроении инженеров Москвы: правда, достижения китайских ракетных специалистов по сверхзвуку всё-таки находятся чуть ниже места отечественных конструкторов. Речь идёт о боеприпасе DF-17.

В середине авторской заметки доктор вернулся наконец к Штатам, заявив, что руководство Пентагона прекрасно понимает суть сегодняшней проблемы, зная, что в сегодняшнем мире бал правят планирующие гиперзвуковые блоки и КР с функционирующими ПВРД. Поэтому, по обещаниям высших генералов действующей вашингтонской администрации, у армии США появятся первые образцы гиперзвуковых вооружений в штате собственных ВС к концу этого года. Такими средствами будут вооружаться наземные службы и надводный состав национального ВМФ.

Но, как резюмировал Иствуд, до «Циркона» с его удивительными 9 Махами в секунду военным оружейникам представительства США ещё надо дорасти.