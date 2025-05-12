Туристический сезон на севере Турции может быть сорван из-за морской слизи в Мраморном море.

Морские экологи встревожены из-за обнаружения в воде рядом с прибрежным городом Эрдек морской слизи, называемой туристами и местными жителями «химической тиной Мраморного моря». О вероятных проблемах для тех, кто захочет отдохнуть в Турции в 2025 году, рассказывают отечественные журналисты из «Газета.ру», ссылающиеся в своей публикации на комментарии местных медиа.

По словам профессора Мустафа Сары, есть некая доля вероятности, что слизь начнет распространяться дальше и буквально завоюет всю поверхность Мраморного моря. В худшем случае, туристическая индустрия в Турции окажется под угрозой в предстоящем купальном сезоне.









Новости о морской слизи, известной так же как мюсилаж, в водах, омывающих Стамбул, появились в начале этого года. Хотя ученые обнаружили водную слизь еще четыре года назад, о чем сразу же и напомнили властям. Проблема оказалась настолько резонансной, что был вынужден взять слово по теме и президент Турции Реджеп Эрдоган. Тогда зарубежный политик пообещал предотвратить распространение мюсилажа в прибрежных водах.

Профессор Гювен Оздемир объяснил, почему морская слизь продолжает распространяться эксперт и высокопоставленный сотрудник университета Айдын. Специалист особенно подчеркнул, что в появлении слизи виноват исключительно человек, загрязняющий морскую воду.

Само химическое загрязнение возникло после массовых сбросов промышленных отходов в море и сливания туда же канализации.