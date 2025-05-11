Правда, со 100% вероятностью шансы сбить российский "Орешник" даже у такого продвинутого вооружения – небольшие.

Японские военные испытатели готовятся проверить в рамках тестировочных мероприятий работоспособность перспективного прототипа электромагнитного орудия. О предстоящих проверках рельсовой пушки пишут журналисты местного издания Yomiuri.

В публикации подчеркивается, что национальные вооруженные силы готовятся при выходе в море проверить в деле полноразмерную установку. Она работает на электрической энергии, генерирующей мощное электромагнитное поле, разгоняющее снаряды до достаточно высокой скорости, превосходящей скорость обычных артиллерийских систем.









Если испытания завершатся успешно, то передовой образец будет смонтирован на боевых кораблях с предустановленной системой Aegis, являющейся информационно-управляющей системой военного назначения.

По сведениям, выясненным репортёрами издания, военные инженеры Японии впервые стали участниками исследования по рельсовому орудию почти десять лет назад – в 2016-м.

Будущие морские испытания должны показать реальную точность перехвата снарядов потенциального оппонента при использовании рельсотрона.