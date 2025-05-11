Несовершенство текущих нейросетей может сыграть злую шутку с человечеством в самом ближайшем будущем.

После недавнего избрания в Ватикане папа римский Лев XIV увиделся с кардиналами, после чего заявил, что искусственный интеллект превратился по отношению к человечеству заметную проблему, о чем рассказывается в свежей публикации издания Al Jazeera.

В рамках выступления перед высшими иерархами католической церкви новый папа рассказал, что ИИ является серьёзным препятствием на пути «человеческого достоинства, справедливости и труда».

Отметим, что не меньший скепсис в отношении сегодняшней деятельности ИИ выражал и бывший папа римский Франциск. Предшественник Льва пояснял, что искусственный интеллект может наиболее быстро и продуктивно сделать человеческие отношения набором простых алгоритмов. Поэтому лучшее, что может сейчас сделать планета, это создать регулирующий договор в отношении деятельности ИИ.





Если же немного порассуждать, то легко догадаться, какие трудности для человечества может создать расширенное применение искусственного интеллекта. Помимо усиления социального неравенства, автоматизация и роботизация рутинных действий при помощи ИИ могут поставить под прицел сокращение тысяч сотрудников (что так хочет увидеть Илон Маск в североамериканском государстве).

И помимо увеличения риска безработицы и социальных конфликтов, чрезмерное доминирование ИИ способствует появлению и продвижению фейковых новостей, усилению кибератак и продвижению необходимых определенным политическим кругам опасных тенденций.