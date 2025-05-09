Обе артиллерийские системы относятся к современным дальнобойным и высокоточным комплексам.

В ходе демонстрации новейшей отечественной артиллерийской и ракетной техники ВС РФ на Параде Победы на Красной площади в столице зрители увидели часть передовых самодвижущихся комплексов. В данном конкретном случае речь идёт о самоходках «Гиацинт-К» и «Мальва», РСЗО «Торнадо-С» и ТОС-2 «Тосочка». Соответствующие кадры после завершения Парада Победы уже доступны для всеобщего обзора в мировой Сети.





Так, в рассказе журналистов портала ура.ру указывается, что вышеперечисленная техника отлично характеризует достижения сегодняшнего дня отечественного оборонно-промышленного комплекса и необходима для повышения уровня огневой мощи, как и роста оперативных возможностей действующих подразделений армии РФ – всё благодаря свойствам дальнобойности и высокоточности в сравнении с предыдущими разработками.

Например, «Гиацинт-К» и «Мальва» могут похвастаться повышенной мобильностью – российские конструкторы идут в ногу с военной модой и для достижения данной тактико-технической характеристики установили установки большой артиллерийской мощности на колёсные шасси. А обновления, затронувшие РСЗО «Торнадо», которая после модернизации получила буквенный префикс «С», сделали возможным оснащение пусковой установки улучшенными ракетами, боевые головки которых имеют разные БЧ, предназначенные для наилучшего выполнения определенных задач. Отличается в выгодную сторону от своей предшественницы и ТОС-2 «Тосочка», аналогично для повышения собственных характеристик подвижности переведенная на колёсное шасси.