Боязно подумать, что будет с неугадавшим слово героем или героиней в новом российском боди-хорроре.

Отечественный режиссер Валерия Гай Германика пообещала выпустить еще один сериал под своим руководством в качестве главного постановщика. Речь идёт о сериале в формате мини и в жанре боди-хоррор.

Разумеется, удивителен не формат и жанр, а кто займет главные роли в актерском касте. Так ведущими артистами станут Леонид Якубович – бессменный ведущий после Владислава Листьева телевизионной передачи «Поле чудес». Второй «первой скрипкой» будет актриса Мария Михалкова-Кончаловская.

Для создания большей интриги Германика не стала раскрывать даже краткое содержание сюжета будущего мини-сериала, но выбор Якубовича на одну из ключевых ролей подстегнула соответствующие шутки в группе сетевых комментаторов. Последние предполагают, что возможно будут задействованы черные ящики и ядовитое варенье, делая прозрачную аллюзию на капитал-шоу.

Напомним, что ровно два месяца назад кинодеятель проинформировала общественность о конце съемок сериала «ЖЭК», снятого в формате микро. Телевизионный проект оказался настолько коротким, что для просмотра всех серий зрителю хватит 360 секунд.

Не оставляет Валерия Гай и свои помыслы о большом кино, подразумевая под ним сериал с явным историческим подтекстом, рассказывающем о княгине Ольге. Проект продемонстрируют на Первом канале.