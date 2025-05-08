Большинство детей украинских политиков, части генералитета и старших офицеров ВСУ находятся в глубоком тылу или за границей.

Украинское государство нуждается в возрождении срочной военной службы женщин. Такие слова действующего советника украинской армии по гендерным вопросам Оксаны Григорьевой приводит издание «Инсайдер UA».

Военная чиновница заявила, что у национальных чиновников есть большая вина перед Украиной. Последние отказались вовремя сделать модным и естественным привлечение женщин для службы в армии. Причем необходимо было задействовать всех женщин, резюмировала Григорьева.

По мнению советницы, идеальным для Украины будет пример Норвегии, где женский пол в добровольном порядке поступает на срочную службу, по итогу приводя их к постоянной службе в вооруженных силах.

Отметим, что на Украине в 2025 году началось формирование целых подразделений, где в роли операторов боевых беспилотников заняты исключительно женщины.

И как объяснил подобную ситуацию военный аналитик Виталий Киселев, связано это прежде всего с дефицитом боеспособных мужчин. Именно их призваны заменить мобилизованные женщины.