Пентагон посчитал перспективную боевую машину слабой и по итогу вообще отменил проект.

Высшее руководство Пентагона не достигло взаимопонимания с авторами программы перспективного легкого танка M10 Booker, который должен был стать машиной огневой поддержки для элитных военных подразделений армии США. Так руководитель американской армии в ранге министра Дэниел Дрисколл буквально сказал, что программа по танку «Букер» является отличным примером слабого менеджмента и безрассудного расходования ресурсов. Из-за целого комплекса ошибок, по итогу получилась слишком дорогая и одновременно бесполезная боевая машина. О том, что серийное производство M10, классифицируемого как легкий танк, так и не состоялось написали журналисты из Inside Defence.

И как пояснила ситуацию редакция отечественного канала «Военный осведомитель», и хотя танк назван в наименовании легким, по факту, масса новой бронированной машины буквально раздавливает капитальное асфальтовое перекрытие мостовых переходов, что было замечено на военных базах Форт-Кэмпбелл, Форт-Брэгг и иных местах. Разумеется никто из инженеров не стал перестраивать многочисленные мосты для их соответствия ещё не пошедшей в серию перспективной бронетехнике.

Что интересно, проект M10 Booker разделил судьбу САУ XM2001 Crusader в калибре 155-мм и вертолёта RAH-66 Comanche. Перспективная самоходка и винтокрылая машина-«невидимка» были аналогично отменены, хотя до этого, с национального бюджета, на развитие данных направлений регулярно высасывались миллиарды долларов налогоплательщиков США.

По факту штатовские генералы дошли до того момента, когда отборные соединения – 82-я и 101-я десантные дивизии армии США будут вынуждены искать на замену «Букеру» иные образцы.