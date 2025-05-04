Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Военные США отказались от легкого танка M10 Booker из-за веса и бесполезности
Пентагон посчитал перспективную боевую машину слабой и по итогу вообще отменил проект.

   Высшее руководство Пентагона не достигло взаимопонимания с авторами программы перспективного легкого танка M10 Booker, который должен был стать машиной огневой поддержки для элитных военных подразделений армии США. Так руководитель американской армии в ранге министра Дэниел Дрисколл буквально сказал, что программа по танку «Букер» является отличным примером слабого менеджмента и безрассудного расходования ресурсов. Из-за целого комплекса ошибок, по итогу получилась слишком дорогая и одновременно бесполезная боевая машина. О том, что серийное производство M10, классифицируемого как легкий танк, так и не состоялось написали журналисты из Inside Defence.  

    И как пояснила ситуацию редакция отечественного канала «Военный осведомитель», и хотя танк назван в наименовании легким, по факту, масса новой бронированной машины буквально раздавливает капитальное асфальтовое перекрытие мостовых переходов, что было замечено на военных базах Форт-Кэмпбелл, Форт-Брэгг и иных местах. Разумеется никто из инженеров не стал перестраивать многочисленные мосты для их соответствия ещё не пошедшей в серию перспективной бронетехнике. 

   Что интересно, проект M10 Booker разделил судьбу САУ XM2001 Crusader в калибре 155-мм и вертолёта RAH-66 Comanche. Перспективная самоходка и винтокрылая машина-«невидимка» были аналогично отменены, хотя до этого, с национального бюджета, на развитие данных направлений регулярно высасывались миллиарды долларов налогоплательщиков США. 

   По факту штатовские генералы дошли до того момента, когда отборные соединения – 82-я и 101-я десантные дивизии армии США будут вынуждены искать на замену «Букеру» иные образцы.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#m10 booker #перспективное вооружение #перспективное оружие #легкие танки #перспективные разработки
Источник: t.me
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия строит новые железные дороги у границ с Финляндией, что беспокоит соседей
3
На когда-то спорном острове между Россией и Китаем стартовало строительство дороги
+
Стали известны характеристик чипсета OnePlus Nord 5
1
Xiaomi готовит премиальный смартфон Xiaomi 15S Pro с чипом XRing
+
TCL представила доступный 85-дюймовый QLED-телевизор TCL Q5K с Google TV
+
ASUS представила игровой ПК TUF Gaming T500 с мощной начинкой и дизайном в стиле меха
3
Nics Tek анонсирует компактную игровую клавиатуру Hesper64 (100) с двойными клавишами
+
После рейдов на майнинг-фермы энергопотребление в Кувейте упало на 55%
+
Garmin может добавить поддержку LTE в серию Fenix 8 и другие флагманские умные часы
+
MSI готовит к международному запуску доступный игровой монитор с 4K OLED и частотой 240 Гц
8
Intel анонсирует игровой комплект для процессоров Core Ultra и Core 14-го поколения
+
Появились первые обзоры премиальной ASUS ROG Strix GeForce RTX 5070 Ti OC с испарительной камерой
+
Casio анонсировала скелетонизированные часы G-Shock GBX-100S с металлическим безелем
5
АвтоВАЗ подтвердил возможность заказа автомобилей Lada в базовой комплектации по РРЦ
2
Новая версия Anker Solix Solarbank 3 Pro предлагает увеличенную мощность и расширенные возможности
+
Глава Epic Games Тим Суини сообщил, что движок Unreal Engine 6 может появиться в ближайшие 2-3 года
7
One UI 7 уменьшает автономность Samsung Galaxy S24 и Fold 6
1
Вышла OpenBSD 7.7 с улучшенной гибернацией и поддержкой свежих процессоров AMD и Intel
+
AMD Ryzen AI 3000 Strix Point заменят Ryzen 8000G
+
Китай в 2024 году почти в четыре раза увеличил поставки мяса в Россию
2

Популярные статьи

"Мастер", "Чокнутые", "Чёрный чемодан – двойная игра": краткий обзор новых фильмов (субъективно)
2
Американский танк M6 - тяжеловес, опередивший время
11
Ретроклокинг: Rise, Rise, Rise – уникальный процессор на Socket 7 с пасхалкой внутри
13
Крым — ключ к переговорам. Тонкости понятий де-юре и де-факто в российско-украинском противостоянии
106
Технологический рывок «Байкал Электроникс» - когда появятся на 100% отечественные процессоры
5
РФ укрепит политическую связь с КНДР и построит автомобильный мост протяженностью 830 метров
3
Обзор наушников uRage SoundZ 330 Gaming
9
Почему дорожают консоли Xbox - разбор финансовой стратегии Microsoft
+
Как азиатские страны начинают доминировать в космической отрасли
2
Переделываю обычную USB мышь в Type-C с наглядной схемой и фотографиями
4

Сейчас обсуждают

ark-bak
07:15
Медленно, но уверенно, он просит чтобы к нему прилетело яо.
Зеленский предложил США направить $30 млрд на военную помощь Украине через совместный фонд
ark-bak
07:11
На них бы скинуть эти 1200 бомб, чтобы не занимались ерундой.
Франция произведёт 1200 авиабомб AASM Hammer для поставок Украине в этом году
usr721
07:07
На 5?
Как азиатские страны начинают доминировать в космической отрасли
Сергей Савельев
06:56
Если на танке сверху сделан мангал, то толку от этой мины как от хлопушки, а там где идут боевые бействия сейчас защита сверху от дронов есть на всей военной технике
США начали производство противотанковых мин нового поколения XM204
Сергей Анатолич
06:56
По большому счету 26% рынка контролируют китайцы (потому что все смартфоны с 3 по 5 место из Китая), Корея на втором, а сша на третьем.
Средняя цена на iPhone упала, но она всё ещё в разы больше ценника на Samsung и Xiaomi
Сер Бел
06:50
Что толку от наличия ученых, если конечным продуктом должен быть самоокупаемый процессор? Поймите, в российской экономике одна главная проблема, нет возможности окупить вложения в локализацию производ...
Технологический рывок «Байкал Электроникс» - когда появятся на 100% отечественные процессоры
DIP32
06:14
Крым был российский, есть и им останется, вне зависимости от мнения Трампа и прочих.
Крым — ключ к переговорам. Тонкости понятий де-юре и де-факто в российско-украинском противостоянии
DIP32
06:13
Мобики - казалось, ничего Тараса не выдавала, ни чуб, ни вышиванка, не спивание Ще невмерлы)))
Крым — ключ к переговорам. Тонкости понятий де-юре и де-факто в российско-украинском противостоянии
DIP32
06:12
Крым уже у России. Российский. Нечего им отдавать
Крым — ключ к переговорам. Тонкости понятий де-юре и де-факто в российско-украинском противостоянии
DIP32
06:12
С кем воевали НАТО 19 века в Крымскую войну ? С Россией. Никакой Украиной там и не пахло. То, что нерусские генсеки СССР грабили откровенно Россию, отрезаю от неё целые куски для своих, так это не но...
Крым — ключ к переговорам. Тонкости понятий де-юре и де-факто в российско-украинском противостоянии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем