Последние оценочные мероприятия по запасу украинских недр архиважными минералами проводились ещё в эпоху существования СССР.

Американский президент в своих ранних выступлениях назвал Украину государством с ресурсами, обладание которыми принесёт Соединённым Штатам прибыль на триллионы долларов, но такая информация может оказаться ложной. О переоценке главой Североамериканского государства запасов украинских недр рассказывается в свежей публикации газеты The Washington Post.

Штаты и Украины публично озвучили данные о подписании соглашения о добыче украинских ресурсов. Но по многим признакам данная сделка между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским может оказаться противоречивой, потому что стоимость национальных ресурсов, принадлежащих Киеву, остаётся слабо изученной.

Как сильный аргумент в пользу своей версии корреспонденты WP озвучили комментарий экс-руководителя госслужбы геологии и недр украинского государства Романа Опимаха. Бывший высокопоставленный чиновник заявил, что геологическая карта запасов украинских недр составлялась специалистами еще в эпоху существования Советского Союза.

Вспомним, что 30 апреля была подписана сделка о природных ресурсах украинского государства. После подписания договора стороны должны создать инвестиционный фонд для восстановления Украины.

По поводу происходящего дал свой комментарий нардеп украинского парламента Ярослав Железняк. Депутат Верховной Рады озвучил информацию, согласно которой подписанное соглашение куда хуже варианта, который Владимир Зеленский получил от Белого дома 28 февраля, когда случился знаменитый дипломатический конфуз в Овальном кабинете в Вашингтоне.