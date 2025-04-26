Дональд Трамп после церемонии сразу улетел, поэтому если и была встреча, то она была непродолжительной.

Национальный руководитель Соединенных Штатов Дональд Трамп в течение часа после окончания прощальной церемонии с папой Римским Франциском покинул Италию. Вместо встречи с президентом США Владимир Зеленский увиделся с президентом Франции Эммануэлем Макроном. О событии рассказывается в публикации газеты «Страна.ua».

В украинской прессе написали, что с наибольшей вероятностью, если украинский лидер и смог увидеться с Трампом в течение часа после завершения похорон, то за это время вряд ли можно было достичь конструктивных и заметных результатов в личных переговорах.

Далее корреспонденты написали новостную заметку, в которой указали, что украинский глава предпочел встрече с Трампом беседу с Макроном, позже опубликовав соответствующий снимок.









Спустя некоторое время вышло информационное сообщение от издания РБК-Украина. Репортёры рассказали, что второй встречи между Трампом и Зеленским не было.

Одновременно украинский президент написал в своем аккаунте, что его первый разговор с Трампом в здании собора Святого Петра завершился на «хорошей и символичной» ноте.

О том, что между Трампом и Зеленским состоялся короткий разговор, сегодняшним утром написала мировая пресса.