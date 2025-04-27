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Madarator
В России усилиями компании Ladoga появится полностью отечественный виски
В ближайших планах компании есть экспорт российского виски в страны СНГ и Азию.

   Фирма из Петербурга Ladoga выпустила свежий пресс-релиз, в котором сообщила о старте розлива виски под названием «Крутояр». По данным представителей компании, новый бренд является полностью российским продуктом, чье изготовление на всех этапах на 100% отечественное. Так, инвестиции в проект составили 1,1 млрд рублей. Причем это не конечные цифры, о чем уведомил руководитель организации Вениамин Грабар.

   В беседе с журналистом «Коммерсанта» управленец ответил, что российский алкоголь может выйти по итогу не хуже зарубежных аналогов.



   Первый разлив «Крутояра» будет на 100 тыс. бутылок. А к 1 января 2026 года планируется продать не менее 2 млн. бутылок. Помимо официального начала работы новой производственной линии по выпуску виски в Петербурге, очень скоро начнется производство не только купажированного виски, но и солодового. Есть в ближайших планах и розлив ржаного и кукурузного алкогольного напитка.  

   В качестве реальной заявки на успех на Ставрополье открыли обновленную винокурню.

   По последним сведениям в рознице «Крутояр» будет отпускаться не дороже 1000 рублей. 

   Отмечается, что виски пойдет и на экспорт. Речь идёт не только о членах-участниках СНГ, но и об азиатских странах.

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#ladoga #виски
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