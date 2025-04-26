Это ещё один тревожный день в жизни Южной Кореи.

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын стал почетным участником спуска на воду современного эсминца национальных ВС «Чвэ Рен». Многоцелевой корабль необходим местным военно-морским силам для борьбы с «империалистическим пиратством». О вчерашнем событии рассказали корреспонденты ЦТАК.

Как сообщается в официальной публикации Центрального телеграфного агентства КНДР, во время празднования дня ВС корейской революции 25 февраля, Нампхоскую судостроительную верфь посетил лидер северокорейской республики и принял участие в торжественной церемонии.





Всего в северокорейском флоте служат 60 тыс. моряков от рядового до адмиральского состава. И согласно открытым сведениям в составе местного ВМФ находятся 760 кораблей различных типов и назначения.

Присутствовал на важном событии республиканского уровня и вице-адмирал Пак Гван Соб. Последний отметил важность ввода в строй нового эсминца, являющего собой современный образец морских вооружений.

По данным госСМИ водоизмещение судна 5 000 тонн, а его постройка заняла 400 с небольшим суток.