Киеву не удалось договориться с инвесторами о реструктуризации долга, и теперь поднимается вопрос о возможном объявлении дефолта.

Инвесторы не приняли аргументы украинских властей и отказались реструктуризировать национальный долг в $2,6 млрд. Из-за этого украинское государство в следующем месяце может объявить дефолт. О непростых экономических перспективах рассказывается в свежей публикации журналистов Financial Times.

В мае украинское ведомство должно передать иностранным вкладчикам 600 млн. долларов по ценным бумагам, связанным с украинским ВВП.

Поэтому прямо сейчас перед экономическим блоком украинского правительства стоит довольно важный вопрос – объявить ли дефолт и не платить практически 600 млн. долларов из-за слабых результатов в национальной экономике по итогам 2023 года.









Тем временем украинский Минфин заявил, что время ещё не упущено и госслужащие экономисты попытаются разрешить текущую проблему.

О том что Украине будет тяжело добиться устойчивости актуального проекта зарубежной помощи в объеме $15,5 млрд, как и сложно реструктуризировать долг украинского государства в $20 млрд 2024 года, заявили также и в МВФ.