Высших евробюрократов не устраивает "разброд и шатание", которые якобы вносят в стройные европейские ряды венгерские государственные управленцы.

Венгрия может быть лишена права голоса в обязательных голосованиях, если представители остальных стран-участников общеевропейского государства добьются своей цели: высшему руководству ЕС не нравится попытка сопротивления Венгрии против поддержки Украины со стороны Евросоюза. О внутренней политической борьбе внутри европейского блока рассказывается в свежей публикации The Guardian.

Иностранные журналисты обратились к политической ситуации внутри Венгрии, где местные высшие власти решили устроить референдум касаемо гипотетического вхождения Украины в состав ЕС. Так, в формах для голосования будет всего один вопрос: «Согласны ли вы со вступлением украинского государства в Евросоюз?».

Политические плакаты, призывающие показать самостоятельность Венгрии с изображенными на рисунке Владимиром Зеленским, Урсулой фон дер Ляйен и Манфредом Вебером появились по всей Венгрии.





О том, что как можно большему количеству венгров нужно прийти и высказать свою точку зрения по волнующему верховные власти республики вопросу, высказался и сам премьер Виктор Орбан.

Как пояснил высший национальный политик, если Украина станет участником общеевропейского государства, то венгерские финансы пойдут не на поддержку собственной страны, а для спонсирования Украины. Мало того, дешевая рабсила из Украины вытеснит венгров с рынка труда.

И как считают политические аналитики, попытки властей Венгрии проводить собственную волю могут заставить руководство ЕС лишить права голоса эту восточноевропейскую республику согласно действию 7 статьи Евросоюза.