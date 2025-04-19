Новая дорога в три раза сократит время движения от Краснодара до Крымского моста: теперь добраться до мостового перехода из столицы региона можно будет за два часа.

Через четыре дня федеральная асфальтированная дорога А-289, соединяющая Краснодар с трассой А-290, перейдет в режим платного движения. Как указали сотрудники Госкорпорации «Автодор», цена перемещения будет различной, начинаясь от 170 рублей. Самая высокая цена ориентировочно составит 750 рублей.

В публикации подчеркивается, что с декабря прошлого года трасса была бесплатной с одновременным проведением работ по благоустройству близлежащей инфраструктуры. Но с наступлением 22 апреля 2025 года режим движения по шоссе станет полностью платным. Аналогично с 22 апреля управлять трассой будет персонал ГК «Автодор».





Отмечается, что при движении по дороге оплата будет осуществляться в безбарьерном режиме под наименованием «Свободный поток». Цена же за проезд будет варьироваться от пройденного километража и типа транспорта: для легковушек и мотоциклов движение по дороге обойдется дешевле и составит диапазон цен от 170 рублей до 750.

Напомнили в «Автодоре» и об альтернативе: любой из водителей может выбрать бесплатный маршрут движения. Речь идёт о дороге А-146. Либо проследовать через станицу Новомышастовскую и Темрюк.

И уже по словам главы региона Вениамина Кондратьева, движение по трассе уменьшит время в пути от Краснодара до крымского мостового перехода с шести до двух часов.