Компания IKEA сумела получить одобрение от российских чиновников на право регистрации собственного товарного знака в России.

Компания IKEA сумела получить одобрение от российских чиновников на право регистрации собственного товарного знака в России. Об этом рассказали специалисты Федеральной службы по интеллектуальной собственности РФ.

Согласно открытым сведениям и выписке из реестра, обновлённый товарный знак Икеи был внесен в официальные списки 17 апреля 2025 года. Сама заявка почти 24 месяца находилась в статусе рабочей заявки среди сотрудников Роспатента, получивших соответствующий запрос от службы коммерческой организации ещё в июле 2023-го.









Отметим, что в 2022 году владельцы компании решили остановить предпринимательскую деятельность в РФ.