По теории вероятностей возможно многое.

Ученые при помощи наблюдений установили наличие признаков жизни на космическом теле, покрытом полностью океаном из жидкости. Данная планета расположена в 124 световых годах от нашей планеты. Соответствующими сведениями делятся журналисты Daily Mail.

По информации исследователей, установить наличие следов жизни помогли сведения об атмосферных молекулах. Причем последние не могут появиться при деятельности неживой материи – их может воспроизвести только живые организмы, такие как микробы. Именно продукты жизнедеятельности, схожие с выделяемыми земным морским фитопланктоном, были зафиксированы в атмосфере тела K2-18b. Данная экзопланета находится на дистанции в 124 световых года от Земли. Как подчеркивают корреспонденты Daily Mail,квадрат с планетой принадлежит созвездию Льва.

Согласно расчётам, Земля в 2,6 раза меньше обнаруженной планеты и почти в 9 легче. Скорее всего, K2-18b покрыта океанской жидкостью. Температурная среда планеты-океана близка с земной. Но в отличие от Земли год на этой экзопланете короткий – всего 33 дня.

Именно эти несколько факторов многократно повышают вероятность, что новая планета может быть населена микроорганизмами.