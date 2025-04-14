Осталось позавидовать терпению истинных фанатов франшизы, но таковы текущие взгляды продюсеров HBO.

Пока в угоду текущей политике Дональда Трампа, категорически выступающего против инклюзивности и иных схожих требований прошлой президентской администрации демократического толка, Голливуд резко изменился и решил поддержать новые веяния, переписав бюджеты в пользу будущих проектов, рассказывающих про семейные ценности и жизнь малых населённых пунктов Северной Америки. В мире же канала HBO ничего не поменялось. Стоит лишь посмотреть на предстоящий сериал по «Гарри Поттеру».

Именно продюсеры канала HBO, давшие добро на сериал, решили сделать неожиданный ход. Последние утвердили на роль Северуса Снейпа актёра с темным оттенком кожи. Так новым профессором зельеварения стал Паапа Эссьеду*.

Как указано в сообщении телевизионного сервиса, занятого созданием сериала по знаменитой кинофраншизе, Эссьеду должен отлично справиться с перевоплощением в насмешливого представителя магической науки вымышленной вселенной «ГП». Прокомментировали в The Hollywood Reporter и другие назначения, просто перечислив, кто сыграет Альбуса Дамблдора и Макгонагалл. Это будут Джон Литгоу и, соответственно, Ник Фрост

По сведениям главного постановщика сериала Марка Майлода, кастинг в предстоящий телевизионный проект ещё не закончен, но должен завершиться к ближайшему лету, когда стартуют съемки.

* – британский актёр известен на родине с 2012 года и сыграл во многих национальных театральных постановках, таких как шекспировские «Король Лир» и «Гамлет» и иных спектаклях.