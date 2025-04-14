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19fortyfive.com: Российские лодки «Палтус» представляют опасность для НАТО уже не первое десятилетие
Низкая акустическая заметность дизельной лодки заставляет беспокоиться западных адмиралов.

   Отечественные субмарины «Палтус» уже многие годы беспокоят военных адмиралов Североатлантического альянса своими отличными тактико-техническими характеристиками, рассказывается в свежей публикации американского портала 19FortyFive. Такие подводные лодки многофункциональны и, помимо боевых операций, способны быть настоящим разведывательным центром под водой, собирая важную информацию посредством продвинутых сонаров. Поэтому, несмотря на дизельную силовую установку, во многом уступающую сложным ядерным реакторам, стоящим на крупных подводных кораблях, по-прежнему лодки типа «Палтус» важны для российского военно-морского командования как актуальные боевые единицы.

    Помимо борьбы с кораблями и подводными лодками оппонента, лодки типа «Палтус» идеальны для разведывательной деятельности – всё из-за превосходных акустических характеристик, делающих достаточно сложным обнаружение личной сигнатуры лодки. Именно поэтому такие подводные лодки на Западе называют «черная дыра».

   Причем возраст лодок серии не делает их «старыми». Всё из-за хорошего конструкторского задела на старте, позволяющего обновлять устаревающие компоненты субмарины как только в этом возникнет необходимость.

   А оснащение боевой части крылатыми боеприпасами семейства «Калибр» позволяет держать в постоянном тонусе военные силы военно-политического блока НАТО, несмотря на их количественное превосходство над подводными силами ВМФ России.

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#нато #палтус #подводные лодки проекта 636 «варшавянка»
Источник: 19fortyfive.com
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