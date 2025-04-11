Судебные приставы Южного Урала взыскали долги с предпринимателя, решившего пренебречь нормами Закона о защите прав потребителей. Бизнесмен отказался принять проданный ранее товар. Впоследствии суд приговорил незадачливого торговца к выплате неустойки, компенсации морального вреда и возмещению судебных расходов истца.

История началась с того, что женщина из населённого пункта Варна в 2024 году приобрела в н.п. Бреды сотовый телефон. Покупательница за смартфон перечислила 54500 рублей. Но спустя пару месяцев девайс перестал функционировать. Когда жительница поселка Варны отнесла неисправное устройство в сервис, то сотрудники ремонтной организации сообщили ей неприятное известие: её телефон до покупки имел ещё и другого владельца. То есть купленный товар был б\у. После соответствующей экспертизы женщина попросила вернуть деньги за телефон, но продавца такой исход не устроил. После отказа, покупательнице ничего не оставалось, как подать жалобу в суд.

Суд встал на сторону покупательницы и постановлением обязал продавца компенсировать не только цену покупки, но и неустойку в 99,9 тыс. рублей. Помимо этих сумм, необходимо было перечислить женщине 79,7 тыс. рублей штрафа за решение об урегулировании спора в добровольном порядке, которое продавец принимать не стал. Плюс продавец должен был заплатить ущерб за моральный вред в размере 5 тыс. рублей. Ещё 15 тыс. руб ушло на экспертизу, как и на адвоката для покупательницы. По итогу торговец вынужден был заплатить 293 тыс.