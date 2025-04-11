Пекин таким образом отреагировал на введение пошлин Трампа, на что последний ответил, "что он слышал о вещах и похуже".

Официальные представители КНР сделали важное объявление, в котором упомянули, что в экстренном порядке уменьшают импорт фильмов, снятых в Соединенных Штатах. Таким образом Пекин пытается послать сигнал Вашингтону, что экономические заградительные пошлины подписанные Дональдом Трампом, Китаю пришлись не по душе. Об этом информирует свежая публикация Reuters.

Как пояснили иностранные журналисты, вряд ли текущее решение КНР способно сильно повредить Голливуду. Тем более за последние три десятилетия в Китае мало показывали североамериканского кино, и с каждым годом количество кинокартин на территории Поднебесной, взятых в США, неизмеримо падало. Пекин экспортировал всего 10 фильмов производства Штатов в год.

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О том, что в Китае не рады американскому кино, рассказали в Национальном управлении по делам кинематографии.

По данным независимой экспертной оценки, 5% от всех доходов Голливуда приходится на выручку, собранную в КНР.

Узнав эту новость, глава Белого дома Дональд Трамп лишь ехидно ответил, что он слышал вещи и похуже санкций Пекина на прокат голливудского кино у себя в стране.