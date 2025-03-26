Боеприпас с массой боевой части до 10 тонн способен преодолеть дистанцию в 18 тыс. километров.

Есть только одна страна одновременно с самым передовым и с самым большим арсеналом вооружения, оснащенного ядерными головными частями. И название этого государства – Россия. О том, каким образом РФ сдерживает потенциальных нападающих и как сохраняется в мире стратегический паритет между Вашингтоном и Москвой рассказывается в свежей публикации журналистов авторитетного издания The National Interest.

Так в ходе запросов у Google ИИ последнего в виде Gemini на вопрос: «Как называется самая мощная боевая ракета?», было выяснено, что таковой обозначается исключительно РС-28 «Сармат». И это мнение не только движка поисковой системы, но и общее заключение специалистов по ракетным типам вооружения, авторитетно считающим, что единое имя передовой ядерной ракеты на 100% только «Сармат».









Как раскрывают репортёры издания, РС-28 относится к боеприпасам стратегического уровня с двигателями, работающими на жидком топливе. Ракета способна пролететь 18 тыс. километров, что позволяет ударной части снаряда обеспечивать поражение цели практически в любой территориальной части планеты Земля. Помимо серьёзной дальности, ракета без проблем может уничтожить цель и не ограничивая себя в выборе какой-то определенной траектории, сделав для примера выбор в пользу маршрута через Южный полюс. Последний факт значительно усложняет перехват головной части.

Сама же боевая часть не является монолитной и включает в себя до 10 боевых ударных единиц, чего точно нет даже у самых современных моделей МБР. В совокупности взрывная мощь 10 боевых блоков соответствует 7,5 мегатонны. А в рамках последнего обновления «венчать» ударную часть может и гиперзвуковой планирующий блок «Авангард», что ещё больше затрудняет перехват «Сармата».









Объяснили в газете и почему авторы проекта ракеты выбрали решение с жидкотопливной системой питания двигателя, хотя данное решение точно сложнее, чем выбор в пользу твердотопливных аналогов. Так жидкое топливо позволяет сделать ракету более энерговооруженной, благодаря чему максимальная дальность и полётная нагрузка возрастают.

Помимо выдающихся характеристик по дальности полёта и грузоподъемности, боевые данные ракеты включают в себя оснащение противозенитными ловушками и блоками радиоэлектронной борьбы с противоракетными перехватчиками, что ещё больше уменьшает шансы на сбитие.

Все вместе в совокупности факторы делают «Сармат» номером один в мировом рейтинге вооружений по самой передовой разрушительной мощи, - заключают авторы статьи.