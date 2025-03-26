Всего на кадрах демонстрации специалисты насчитали шесть типов управляемых боеприпасов различного класса и силы огневого воздействия.

На фоне крайне эскалирующих заявлений новой вашингтонской администрации, чьи представители оказывают прямое воздействие пока что методом словесных высказываний на официальный Тегеран, принуждая последний быть более покладистым в вопросах по производству якобы ядерных компонентов для оснащения своих ракет, в Иране решили совершить довольно показательный поступок, осветив деятельность своих подземных баз с ощутимо большим ассортиментом управляемого ракетного вооружения.

Так СМИ элитной иранской гвардии – КСИР, записали видео с секретной базы углубленного типа, приписанной к одному из аэрокосмических подразделений местных ВС.









Эксперты отечественного ТГ-канала «Военный осведомитель» смогли насчитать как минимум шесть различных типов иранских ракет. Это Haj Qasem, Kheibar Shekan, Paveh и иные высокоточные боеприпасы, относящиеся как к достаточно миниатюрным, так и к большим баллистическим ракетам, для переброски которых к пусковому периметру необходим заведомо грузоподъемный армейский грузовик.

Ранее с целью демонстрации своих «военных мускулов» Тегеран демонстрировал видео с подземной базы собственного военно-морского флота с катерами и малоразмерными кораблями.