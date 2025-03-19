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"Орешник" – ядерный ракетный дробовик российской армии, который перевернул все карты НАТО

Дальнобойный боеприпас является средством неядерного сдерживания, способный уничтожить один условный Рамштайн всего лишь запуском единственного боеприпаса, представляющего собой 36 отдельных боеприпасов.
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   Белорусские специалисты по военному автомобилестроению в ближайший временной отрезок отправят российскому ОПК тяжелые многоосные грузовики для оснащения последних баллистическими ракетными боеприпасами. Речь идёт о средстве сдерживания «Орешник».

   Как проинформировал действующий госсекретарь СБ Белоруссии Александр Вольфович, подвижный грунтовый комплекс, способный атаковать цели на дистанции до 5500 километров с любой удобной пусковой площадки, перемещаясь в постоянном режиме, является совместным продуктом инженеров и конструкторов Союзного государства. В качестве непосредственного носителя тела ракеты задействован тягач, созданный целым пулом предприятий белорусского ВПК. А вот изготовлением самих ударных средств заняты исключительно в России.

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   Как пояснил высокопоставленный функционер, сейчас в Белоруссии на финальном этапе готовятся машины, которые выступят в роли носителей «Орешника». После чего автотранспортные средства сразу отправятся в РФ. Сколько машин будут переданы Москве, военный чиновник не сообщил.  


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   Отмотаем шкалу времени 12 лет назад, когда на военном параде в столице Белоруссии 3 июля местные зрители одними из первых на публичном уровне увидели национальный военный продукт – перспективное шасси МЗКТ-7929, сконструированное по колёсной формуле 12х12. Для разработки тягача инженерному персоналу «Минского завода колёсных тягачей» понадобился достаточно длительный временной отрезок. Машина в рамках премьерного показа получила в качестве временного оснащения объемный пакет, выступивший в роли имитации блока пусковой ракетной установки.  

   Как тогда писала пресса, главное назначение многоосного шасси было размещение самоходной ПУ передового ракетного комплекса, относящегося к классу подвижных грунтовых средств. В качестве непосредственно самого ракетного средства, предполагалось оснащение малогабаритной баллистической ракетой под названием «Рубеж», в роли конструкторов которой выступил научный коллектив «Московского института теплотехники». Колёсный носитель ракеты на территории производства МЗКТ в Минске разрабатывался ещё с конца 80-х годов прошлого столетия, когда местные инженеры выпустили модели тягача в вариациях с 10х10 и 10х8 схемами. Такие разные линейки машин были нужны сразу для нескольких ракетных комплексов, разрабатываемых в СССР.


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   После демонтажа Советского Союза проект МЗКТ-79291 не был окончательно заброшен, но претерпел несколько крупных изменений, последнее из которых было отмечено в 2008 году – то есть за 5 лет до парада в Минске 2013 года. Именно тогда предварительно было решено оснащать машину дизельной силовой установкой под личным наименованием 854.10, способной развивать 650 л.с. В России такие моторы собираются заводским коллективом «Тутаевского моторного завода».

   И хотя первый публичный показ шасси МЗКТ состоялся 3 июля 2013 года, стрельбы испытательного типа тогдашнего ракетного комплекса «Рубеж», являющегося прямым аналогом межконтинентальной сверхзвуковой ракеты, состоялись 6 июня 2013 года. Событие произошло на территории закрытой военной территории Капустин Яр в Архангельской области. Как прокомментировал новость руководитель Главного оперативного управления ГШ ВС России генерал-полковник Зарудницкий, полигонные стрельбы были проверкой новейшего боевого оснащения. Высший офицер заявил, что это был четвертый подобный запуск. А мы уже из 2025 года можем сопоставить факты и законно предположить, что это и мог бы быть проверочный пуск прямого предшественника сегодняшнего «Орешника».

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Шасси "Волот" на полигонных испытаниях в Колодищах. Автор снимка: safaniuk.livejournal.com


   Тогда 12 лет назад пуск боеприпаса был признан успешным, в ходе которых подтвердились теоретические расчёты специалистов, получивших после на практике результаты проверок тактико-технических характеристик «легкой» баллистической ракеты ВС России.

   И как резюмировал Зарудницкий, после 6 июня в качестве финальной точки проверки будет ещё один запуск, после чего «Рубеж» встанет на боевое дежурство в качестве действующего образца вооружения войск РВСН. Тогда же стало известно, что комплекс был отнесен к стратегическому уровню и в качестве полковой единицы окончательно будет развернут к 2014 году.


Автор снимка: safaniuk.livejournal.com


   Спустя два года после минского парада пользователь лайв-журнала под никнеймом «safaniuk» выложил серию фотографий о машине под личным наименованием «Волот», обозвав так именно многоосный тягач с цифровым индексом 79291.

   Как пояснил автор публикации, тяжелый грузовик оснащен независимой гидропневматической подвеской и восьмицилиндровой силовой установкой мощностью 650 л.с., что как раз и соответствует продукту 854.10 от «Тутаевского моторного завода». Здесь можно сделать полноценный вывод, что хотя база для российской ракеты на основе грузовика «Волот» и собирается в Белоруссии, двигатель с максимальным крутящим моментом в 2795 ньютонов метров изготавливается в РФ. А вот трансмиссия стратегического ракетного комплекса представляет собой изделие сугубо минской разработки.


Двигатель 85410

   Согласно опубликованным сведениям, возможности 79291 позволяют перемещать груз с весовыми характеристиками до 60 тонн. Причем машина спроектирована таким образом, чтобы вместе с ракетным оснащением поместиться в грузовой отсек самолётов-большегрузов Ан-22 и Ан-124 и быть доставленной в любую точку мира, где есть возможности для посадки военно-транспортных самолётов армии РФ.

   И уже в 2025 году выходит публикация об «Орешнике» от авторитетного американского издания Foreign Policy, назвавшего комплекс прямым вызовом для военной машины НАТО. Причем для нивелирования угрозы новейшего отечественного БРСД у западного военно-политического блока нет никаких адекватных и действенных решений на современном историческом этапе.

   Зарубежные журналисты, опросив экспертов по ракетному вооружению стратегической направленности, пришли к выводу, что хотя «Орешник» является ядерной дубиной, мало кто из военных аналитиков упомянул возможность воздействовать при помощи данной ракеты на оппонента «конвенционально». Здесь существует отсылка на слова Владимира Путина о том, что с появлением «Орешника» на вооружении РФ, последней уже необязательно в случае серьёзного вооруженного конфликта использовать ударные возможности своего огромнейшего ядерного потенциала. С чем на 100% согласились репортёры FP.



   Как развили свою мысль авторы публикации, предполагаемый массированный налёт «Орешником» на военные объекты североатлантического альянса, такие как авиабазы, командные центры и пункты ракетного размещения, может привести руководство блока лишь к мысли, что Москве не обязательно воздействовать на страны НАТО при помощи ядерных сил сдерживания: «намека» сугубо баллистических средств с блоками разведения будет достаточно.

   И действительно, одна ракета «Орешника» оснащена сразу 36 мощными суббоеприпасами, способными при одном налёте аннигилировать крупнейшую авиабазу с её истребителями и стратегическими ракетоносцами, оснащенными ядерными зарядами, как и разрушить подземный командный пункт одновременно. Причем мощь БРСД в несколько десятков раз выше, чем у баллистического сверхзвукового «Искандера». Именно знание этого факта после боевого применения в минувшем ноябре российской ракеты, поставило перед генералами НАТО мысль о том, что Россия в военном отношении вышла на новый уровень.

Выводы



   И как резюмировали корреспонденты Foreign Policy, если использовать язык аллегорий, «Орешник» с его тридцать шестью мини-боеприпасами – есть ракетный дробовик российской армии, стреляющий с большой высоты суббоеприпасами, разбрасываемыми при атаке с воздуха и по итогу покрывающими объемной ударной волной большую территорию, сметая словно ураганом любую цель, размещенную на земной поверхности.

   Поэтому на март 2025 года у НАТО есть большие проблемы: тем более общее военное превосходство Брюсселя над Москвой в свете знания наличия у последней такого передового вооружения как «Орешник», уже не кажется таким очевидным. Поэтому любое бряцание оружием со стороны Вашингтона, как главной действующей силы североатлантического альянса, бессмысленное и уже на 100% бесперспективное. Уж не поэтому ли Дональд Трамп стал рассматривать НАТО как отживший исторический рудимент, больше мешающий Вашингтону «в свете вновь открывшихся обстоятельств».

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Теги

вооружение орешник гиперзвуковые ракеты мзкт-79291 мзкт-79291х минский завод колесных тягачей многоосные грузовики тяжелый автотранспорт
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