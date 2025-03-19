Белорусские специалисты по военному автомобилестроению в ближайший временной отрезок отправят российскому ОПК тяжелые многоосные грузовики для оснащения последних баллистическими ракетными боеприпасами. Речь идёт о средстве сдерживания «Орешник».

Как проинформировал действующий госсекретарь СБ Белоруссии Александр Вольфович, подвижный грунтовый комплекс, способный атаковать цели на дистанции до 5500 километров с любой удобной пусковой площадки, перемещаясь в постоянном режиме, является совместным продуктом инженеров и конструкторов Союзного государства. В качестве непосредственного носителя тела ракеты задействован тягач, созданный целым пулом предприятий белорусского ВПК. А вот изготовлением самих ударных средств заняты исключительно в России.

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Как пояснил высокопоставленный функционер, сейчас в Белоруссии на финальном этапе готовятся машины, которые выступят в роли носителей «Орешника». После чего автотранспортные средства сразу отправятся в РФ. Сколько машин будут переданы Москве, военный чиновник не сообщил.





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Отмотаем шкалу времени 12 лет назад, когда на военном параде в столице Белоруссии 3 июля местные зрители одними из первых на публичном уровне увидели национальный военный продукт – перспективное шасси МЗКТ-7929, сконструированное по колёсной формуле 12х12. Для разработки тягача инженерному персоналу «Минского завода колёсных тягачей» понадобился достаточно длительный временной отрезок. Машина в рамках премьерного показа получила в качестве временного оснащения объемный пакет, выступивший в роли имитации блока пусковой ракетной установки.

Как тогда писала пресса, главное назначение многоосного шасси было размещение самоходной ПУ передового ракетного комплекса, относящегося к классу подвижных грунтовых средств. В качестве непосредственно самого ракетного средства, предполагалось оснащение малогабаритной баллистической ракетой под названием «Рубеж», в роли конструкторов которой выступил научный коллектив «Московского института теплотехники». Колёсный носитель ракеты на территории производства МЗКТ в Минске разрабатывался ещё с конца 80-х годов прошлого столетия, когда местные инженеры выпустили модели тягача в вариациях с 10х10 и 10х8 схемами. Такие разные линейки машин были нужны сразу для нескольких ракетных комплексов, разрабатываемых в СССР.





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После демонтажа Советского Союза проект МЗКТ-79291 не был окончательно заброшен, но претерпел несколько крупных изменений, последнее из которых было отмечено в 2008 году – то есть за 5 лет до парада в Минске 2013 года. Именно тогда предварительно было решено оснащать машину дизельной силовой установкой под личным наименованием 854.10, способной развивать 650 л.с. В России такие моторы собираются заводским коллективом «Тутаевского моторного завода».

И хотя первый публичный показ шасси МЗКТ состоялся 3 июля 2013 года, стрельбы испытательного типа тогдашнего ракетного комплекса «Рубеж», являющегося прямым аналогом межконтинентальной сверхзвуковой ракеты, состоялись 6 июня 2013 года. Событие произошло на территории закрытой военной территории Капустин Яр в Архангельской области. Как прокомментировал новость руководитель Главного оперативного управления ГШ ВС России генерал-полковник Зарудницкий, полигонные стрельбы были проверкой новейшего боевого оснащения. Высший офицер заявил, что это был четвертый подобный запуск. А мы уже из 2025 года можем сопоставить факты и законно предположить, что это и мог бы быть проверочный пуск прямого предшественника сегодняшнего «Орешника».

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Шасси "Волот" на полигонных испытаниях в Колодищах. Автор снимка: safaniuk.livejournal.com







Тогда 12 лет назад пуск боеприпаса был признан успешным, в ходе которых подтвердились теоретические расчёты специалистов, получивших после на практике результаты проверок тактико-технических характеристик «легкой» баллистической ракеты ВС России.

И как резюмировал Зарудницкий, после 6 июня в качестве финальной точки проверки будет ещё один запуск, после чего «Рубеж» встанет на боевое дежурство в качестве действующего образца вооружения войск РВСН. Тогда же стало известно, что комплекс был отнесен к стратегическому уровню и в качестве полковой единицы окончательно будет развернут к 2014 году.





Автор снимка: safaniuk.livejournal.com





Спустя два года после минского парада пользователь лайв-журнала под никнеймом «safaniuk» выложил серию фотографий о машине под личным наименованием «Волот», обозвав так именно многоосный тягач с цифровым индексом 79291.

Как пояснил автор публикации, тяжелый грузовик оснащен независимой гидропневматической подвеской и восьмицилиндровой силовой установкой мощностью 650 л.с., что как раз и соответствует продукту 854.10 от «Тутаевского моторного завода». Здесь можно сделать полноценный вывод, что хотя база для российской ракеты на основе грузовика «Волот» и собирается в Белоруссии, двигатель с максимальным крутящим моментом в 2795 ньютонов метров изготавливается в РФ. А вот трансмиссия стратегического ракетного комплекса представляет собой изделие сугубо минской разработки.





Двигатель 85410

Согласно опубликованным сведениям, возможности 79291 позволяют перемещать груз с весовыми характеристиками до 60 тонн. Причем машина спроектирована таким образом, чтобы вместе с ракетным оснащением поместиться в грузовой отсек самолётов-большегрузов Ан-22 и Ан-124 и быть доставленной в любую точку мира, где есть возможности для посадки военно-транспортных самолётов армии РФ.

И уже в 2025 году выходит публикация об «Орешнике» от авторитетного американского издания Foreign Policy, назвавшего комплекс прямым вызовом для военной машины НАТО. Причем для нивелирования угрозы новейшего отечественного БРСД у западного военно-политического блока нет никаких адекватных и действенных решений на современном историческом этапе.

Зарубежные журналисты, опросив экспертов по ракетному вооружению стратегической направленности, пришли к выводу, что хотя «Орешник» является ядерной дубиной, мало кто из военных аналитиков упомянул возможность воздействовать при помощи данной ракеты на оппонента «конвенционально». Здесь существует отсылка на слова Владимира Путина о том, что с появлением «Орешника» на вооружении РФ, последней уже необязательно в случае серьёзного вооруженного конфликта использовать ударные возможности своего огромнейшего ядерного потенциала. С чем на 100% согласились репортёры FP.









Как развили свою мысль авторы публикации, предполагаемый массированный налёт «Орешником» на военные объекты североатлантического альянса, такие как авиабазы, командные центры и пункты ракетного размещения, может привести руководство блока лишь к мысли, что Москве не обязательно воздействовать на страны НАТО при помощи ядерных сил сдерживания: «намека» сугубо баллистических средств с блоками разведения будет достаточно.

И действительно, одна ракета «Орешника» оснащена сразу 36 мощными суббоеприпасами, способными при одном налёте аннигилировать крупнейшую авиабазу с её истребителями и стратегическими ракетоносцами, оснащенными ядерными зарядами, как и разрушить подземный командный пункт одновременно. Причем мощь БРСД в несколько десятков раз выше, чем у баллистического сверхзвукового «Искандера». Именно знание этого факта после боевого применения в минувшем ноябре российской ракеты, поставило перед генералами НАТО мысль о том, что Россия в военном отношении вышла на новый уровень.

Выводы









И как резюмировали корреспонденты Foreign Policy, если использовать язык аллегорий, «Орешник» с его тридцать шестью мини-боеприпасами – есть ракетный дробовик российской армии, стреляющий с большой высоты суббоеприпасами, разбрасываемыми при атаке с воздуха и по итогу покрывающими объемной ударной волной большую территорию, сметая словно ураганом любую цель, размещенную на земной поверхности.

Поэтому на март 2025 года у НАТО есть большие проблемы: тем более общее военное превосходство Брюсселя над Москвой в свете знания наличия у последней такого передового вооружения как «Орешник», уже не кажется таким очевидным. Поэтому любое бряцание оружием со стороны Вашингтона, как главной действующей силы североатлантического альянса, бессмысленное и уже на 100% бесперспективное. Уж не поэтому ли Дональд Трамп стал рассматривать НАТО как отживший исторический рудимент, больше мешающий Вашингтону «в свете вновь открывшихся обстоятельств».