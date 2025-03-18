Несколько недель назад сотрудники Rockstar обновили Grand Theft Auto 5 на персональных компьютерах по части графической составляющей. Это изменение прокомментировали аналитики компании Digital Foundry, посчитавшие, что это не долгожданный и бесплатный подарок для геймеров, купивших ранее GTA 5, а секретная подготовка к релизу GTA 6. Речь идёт о модифицированном освещении, добавившем естественной сочности старой графике, приблизив её к красотам реального мира. Эксперты придерживаются мнения, что эта технология изначально предназначалась не для Великого автоугонщика под номером 5, а для GTA 6. Именно предшественник должен стать предварительным испытательным полигоном перед внедрением в долгожданную новинку трюков с продвинутым освещением.









Напомним, что благодаря изменениям, в игре, вышедшей 12 лет назад, солнечные лучи, источником которых служат Солнце, уличное освещение и внутриигровой транспорт, отражаются от поверхностей как в реальном мире, а не накладываются в виде «сэндвича», как это было принято в играх десятилетней давности. Для примера в Dying Light 2 и The Witcher 3 световое отражение работало только с Солнцем. Причем реализация с отраженными поверхностями вышла довольно неудачной – результат получился противоречивым из-за подсвечивания моделей лишь частично.

А вот в GTA 5 работа была сделана куда аккуратней, показав всё мастерство визуальных программистов Rockstar.

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Тем временем не всем пользователям понравилось нововведение, сравнив последний апдейт с «первоапрельской шуткой». Причем по мнению ряда комментаторов работа профессиональных кодировщиков, получающих достойные зарплаты, вышла куда хуже, чем результаты от обычных фанатов с их графическими модами. Отметим, что ряд геймеров пожаловались на заметное притормаживание на слабых машинах.

В Digital Foundry заметили, что внутриигровое освещение точно стало лучше, но за всё пришлось «заплатить» центральному процессору, который оказался перегружен. Так ЦП от AMD – Ryzen 5 3600, так и не смог «в 60 fps», показывая фризы даже при активации опции, ускоряющей картинку. Поэтому с высокой вероятностью текущее поколение консолей в GTA 6 покажет лишь стабильные 30 кадров в секунду.