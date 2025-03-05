Видимо экономическая стагнация ФРГ на 100% устраивает официальный Берлин.

Высшие чиновники Германии предполагают, что подводная нитка газопровода «Северный поток 2» может начать свою работу после достижения соглашения между РФ и Соединенными Штатами и пытаются предпринять действия, которые не допустят возобновления работы газопровода. Такие сведения появились из-под пера журналистов немецкой газеты Bild, получивших комментарий от неназванного правительственного функционера ФРГ.

По сведению последнего, в федеральном правительстве думают, что перезапуск «Северного потока 2» не является фантазией, а скорее наоборот вполне реален, информируют РИА Новости.

Подчеркивается, что на 5 марта 2025 года проводятся консультации, как могут текущие немецкие власти сделать так, чтобы этот газопровод не начал функционировать.









Отметим, что репортёры Bild ранее сообщали о тайных встречах, проходящих на территории Швейцарии. Именно здесь по мнению германских журналистов, в неформальной обстановке встречаются высокопоставленные связники команды Трампа и чиновники из России, пытающиеся договориться о работе «Северного потока 2».

По данным немецких медиа США представляет Ричард Гренелл – спецпосланник президента Североамериканского государства по особым поручениям, который в Швейцарии за последние несколько месяцев был несколько раз.