Для этого нужно договориться США и Германии.

Управляющий оператором «Северный поток 2» Маттиас Варниг создает план по запуску подводного газопровода. Ему помогают в этом американские инвесторы. Соответствующие сведения публикуют в авторской статье журналисты Financial Times.

В материале подчеркивается, что Варниг хочет установить контакт с текущей вашингтонской администрацией через американских бизнесменов.

В курсе событий и члены команды Дональда Трампа, предполагающие, что запуск целой ветки «Северного потока 2», способной функционировать, одно из отличных решений, позволяющих сблизиться с Москвой. Именно подводный газопровод поможет РФ вовлечь в ещё более плотное мирное урегулирование ситуации на Украине.









О планах запустить «Северный поток» узнали и европейские правительственные функционеры. Но те выражают большую тревогу из-за роста точек коммуникации между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

По мнению европейцев, ЕС боятся получить ещё один элемент давления со стороны Вашингтона на свою энергетическую и экономическую политику, если проект будет всё-таки реализован.

Но для работающей идеи необходимо добиться снятия санкций США с РФ и получить разрешение от ФРГ на пропуск газа через свою территорию для продажи на европейских землях.

Тем временем сам Варниг отрицает свою вовлеченность в такие переговоры и подчеркивает со своей стороны соблюдение режима выполнения санкций.