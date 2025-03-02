ООН на 2025 и так полноценного не работает, а для смены внешнеполитического вектора Вашингтона североатлантический альянс даже считается лишним.

Самый богатый человек мира со статусом «супермиллиардер» и действующий глава федерального ведомства по «оптимизации расходов американского правительства» DOGE, Илон Маск выразил публично свое согласие с предложением, предусматривающим, что США не должны быть членами двух международных организаций – политической ООН и военно-политического блока НАТО. Соответствующий комментарий американский предприниматель оставил в собственной соцсети X.

По словам бизнесмена, он поставил свой лайк под постом одного из пользователей соцсети, посчитавшего, что Соединенным Штатам не место в НАТО и ООН. Как подчеркнули репортёры РИА Новостей, Маск написал, что «Я согласен».









Отметим, что ещё на прошлой семидневке республиканцы добавили в Конгресс законопроект, предполагающий выход Штатов из состава участников ООН. Если закон поддержат в американском парламенте, то США бросят финансирование всей организации, в том числе агентств. Как и перестанут участвовать в миротворческих операциях организации американские военные.

Отметим, что со смены основного внешнеполитического вектора Вашингтона на Юго-Восточную Азию и слабое желание европейских лидеров соответствовать статусу участника НАТО с 2% отчислений на оборону, Трампа легко понять.