Разносторонний предприниматель не только успешно развивает свой бизнес, но и оказывает существенную помощь Дональду Трампу в его попытке уменьшить долг США.

Американский бизнесмен и руководитель американского правительственного ведомства DOGE Илон Маск стал лидером самых богатых людей планеты Земля. Об этом рассказывается в свежей публикации авторитетной газеты The Wall Street Journal, получившей доступ к аналитической выкладке консалтингового агентства Altrata.

Согласно озвученным сведениям, Маск сумел заработать, как глава автомобильной фирмы Tesla и частной космической компании SpaceX, больше всех на планете. Американский гражданин получил 419 млрд. долларов.

По данным выкладки, на планете Земля проживают 24 персоналии, имеющих право на личное наименование «супермиллиардер». Это те люди, которые распоряжаются собственными 50 млрд. долларов или больше. Причем десять таких флагманов имеют на своих счетах не меньше 100 млрд. долларов.

Если взять и сложить сумму всех денег таких толстосумов, то выйдет совокупное богатство в размере 3,3 триллиона долларов. В процентном соотношении от всех миллиардеров мира такой уровень денег соответствует 16%.

В список включены, помимо Маска, Джефф Безос, Марк Цукерберг, Сергей Брин и Стив Балмер. Большинство из перечисленных богачей получили свои сверхдоходы от работы в технологическом секторе.

Согласно исторической справке, в XIX–XX веках самыми богатыми в мире были владельцы транспортных артерий, промышленники, нефтяники. Первым заработал свой миллиард нефтяник Джон Рокфеллер, создавший корпорацию Standard Oil.

В веке XXI сверхбогатство в большинстве своем накапливается не благодаря владению физическими объектами, а из-за умения поймать волну в технологическом секторе и владении акциями. Поэтому не удивительно наблюдать, как состояние Безоса и Цукерберга за один календарный год падало или росло, в зависимости от курса акций на бирже, на пару десятков млрд. долларов.