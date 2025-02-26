Новейший отечественный бомбардировщик должен подняться в небо уже через 2 года.

Армия США может получить вызов стратегического уровня, как только передовой бомбардировщик ВКС России ПАК ДА появится в небе, информирует издание 19FortyFive.

По мнению американских журналистов передовой авиационный комплекс дальней авиации с собственным наименованием «Посланник» поможет бомбардировочной авиации российской армии качественно увеличить свой боевой потенциал. В своём потенциале новый бомбер полностью заменит Ту-95. Согласно некоторым сведениям через 2 года ПАК ДА впервые должен подняться в небо.

По данным грядущий флагман дальней бомбардировочной авиации ВКС России выполнен в схеме «летающего крыла», что позволяет заметно уменьшить радиолокационную заметность, как и повысить уровень проникновения в зону, защищаемую действующими системами ПВО.

Предполагается, что новая машина сможет выполнять полёты на расстояние до 12 тыс. километров на протяжении 30 часов, тем самым выполняя боевые миссии без дозаправки в воздухе.









Будущий бомбардировщик должен подниматься в воздух с 30 тоннами полезной нагрузки, имея на вооружении как классические ракеты, так и боеприпасы, снаряженные ядерной боевой частью. Предполагается и боевое оснащение планирующими бомбами с коррекцией и высокоскоростными снарядами, подлетающими к цели с гиперзвуковой скоростью. Последний факт будет особенностью грядущего бомбардировщика.

Самолёт сможет летать со средней скоростью в 800 км/ч с возможностью полёта на максимальной высоте до 20 км. А выбор в пользу дозвукового режима полета сделан для повышения характеристик скрытности и оснащении продвинутым оборудованием РЭБ.

Западные корреспонденты подчеркнули, что из-за оснащения гиперзвуковым вооружением ПАК ДА является настоящим хищником воздушного океана, давая преимущество ВКС РФ по части наступательных, так и оборонительных операционных миссий.

И чем больше таких самолётов будет в арсенале отечественных воздушных сил, тем хуже будет для американской армии в целом, резюмируют американские репортёры.