Девайс получил тепловой датчик ThermoVue T2 с погрешностью измерений до двух градусов по Цельсию.

Компания Ulefone начнет продажу телефона, оснащенного высокой внешней стойкостью, большим размером встроенной памяти и тепловизионным сенсором.

Вычислительным сердцем смартфона является чип Dimensity 9300+, занимающий высшие позиции в рейтинге производительных систем от MediaTek. В телефон встроены 16 ГБ оперативной памяти и постоянной размером 1 ТБ. Высокую автономность обеспечивает АКБ на 10600 мА*ч. Для более быстрой зарядки столь емкого аккумуляторного агрегата используется проводная зарядка мощностью в 120 Вт. Почти в 2 раза медленнее телефон можно зарядить и при помощи беспроводной зарядки мощностью в 50 Вт.

6,67-дюймовый дисплей из AMOLED выдаёт картинку разрешением Full HD+ и яркостью 2200 нит.

Телефон помимо обычного оптического сенсора, способного делать ночные снимки местности в режиме ночного видения, умеет снимать в режиме «теплоконтрастных кадров». Вторичный оптический блок представляет собой 64-мегапиксельную широкоугольную камеру.

Телефон поддерживает защиту по протоколу IP68/IP69K, эквивалентную стандарту армии США MIL-STD-810H. Что подразумевает стойкость к погружению в жидкость, пыль, защите от ударов и высокочастотных вибраций, так и «бесплотность» температурных атак окружающей среды.

В соответствии с заявленными защитными характеристиками и емким АКБ, мобильный девайс Armor 28 Ultra Thermal весит не менее 450 грамм. Новинку можно будет приобрести за 1500 американских долларов.