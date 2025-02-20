В Иране показали дрон подводного старта, способный взлетать и атаковать
Иранские военные специалисты по беспилотному дроностроению показали передовой БПЛА с малозаметным внешним покрытием, способный буквально стартовать из подводного положения благодаря защищенному пусковому тубусу. Причем по утверждению постоянного автора ТГ-канала «Русское оружие» Евгения Даманцева, концепция новинки позволяет без лишних трудностей интегрировать такой тип вооружения на практически любой подводный дрон-матку, запуская воздушный дрон как полноценный разведывательный аппарат или как классический ударный БЛА.
Предположительно, даже если оппонент будет располагать в качестве средства обнаружения продвинутым радаром класса AN/SQS-53C, с самой высокой вероятностью его радиолокационной мощности не хватит для обнаружения стартового контейнера дрона, размещенного в толще водяного слоя, глубина залегания которого от 20 до 50 метров.
Поэтому старт из-под поверхности БЛА с водомётным движителем, переходящим после преодоления притяжения водяного зеркала в режим воздушного средства, может стать полной неожиданностью для оппонента и его систем сканирования пространства. Чем можно сполна воспользоваться, как писалось ранее – в ударной или разведывательной деятельности.
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