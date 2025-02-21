Весь западный мир удивлен поворотом внешнеполитического вектора США, который Трамп развернул на 180 градусов, пытаясь исключить РФ из изоляции западными странами, тем самым вернув Москву в международный клуб, как и в потенциале сделать так, чтобы Россия могла стать другом для сегодняшних Соединенных Штатов. Соответствующей тематикой пропитана свежая публикация The New York Times.

18 февраля 78-летний глава Белого дома подверг целой порции критики Украину и её текущего президента, выдвинув целый список требований: от прекращения боевых действий и доступа к запасам полезных ископаемых на 500 млрд. долларов и до проведения выборов.









Причем многие из предшественников Трампа на посту руководителей Североамериканского государства считали преемницу СССР – Россию, вызывающим опасения тяжеловесным внешнеполитическим игроком. Но Трамп всё переиначил, пожелав сделать Россию буквально партнером США в грядущем миропорядке и скорых своих действиях.

Как думают репортёры NYT, точно такого же мнения в отношении РФ придерживается и текущая команда Трампа, предполагающая, что в Белом доме не место многолетним ошибочным действиям в отношении России, и теперь самое время заняться не обороной Европы от мифического противника, которого никто не видел, а вступить со всеми освободившимися силами и ресурсами в противостояние с КНР.