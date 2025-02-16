Продукт от "Вертолётов России" способен взять за раз на борт до 4000 литров жидкости для тушения пожаров.

В рамках международного форума военной и гражданской техники на территории Объединенных арабских эмиратов представительство России продемонстрирует версию вертолёта Камова, имеющего необходимые специальные качества для применения на гражданском направлении. Речь идёт об образце, за выставку которого отвечают чиновники Ростеха. Последние рассказали, что в Абу-Даби на публичный осмотр покажут винтокрылую машину, главное назначение которой быть средством для противодействия возгораниям в высотных зданиях.

«Вертолёты России» привезли за границу Ка-32А11М – лётную единицу для борьбы на большой высоте в гражданских зданиях с огнем. Так «Тридцать второй» должен тушить пожары в небоскребах.









Отечественный образец поднимается в воздух благодаря винтам, работающим по соосной схеме в отличие от классической одновинтовой, используемой в большинстве вертолётов. Благодаря этому устойчивость Ка-32 выше, чем у обычных вертолётов, что достаточно важно для полётов в местах с ограниченным пространством между высотными строениями.

В качестве рабочих характеристик вертолёт способен вместить в себя до 4 тыс. литров жидкости и 400 литров пены, используемой для тушения пожаров.