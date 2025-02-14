Через Москва-реку построят мост в районе Рублево-Архангельского микрорайона
В Москве строители возведут новое инженерное сооружение, которое станет связующим звеном между н.п. Рублево и микрорайоном Рублево-Архангельское. О будущей стройке рассказал глава московского строительного Департамента.
По словам руководителя Василия Десяткова, отвечающего за транспортные и инженерные проекты в столице РФ, новая конструкция будет построена с использованием вант, установленных на пилон особой формы.
Мостовое сооружение возведут длиной почти в 400 метров, к которому появятся боковые подходы. Сам мост будет автомобильным с двумя полосами движения в разные стороны. На финальное завершение всего проекта генеральным планом строительства отводится почти 4 года. То есть объект должен быть сдан в конце 2027 года.
Для недопущения негативных экологических последствий вантовый мост оборудуют ливневой канализацией, напрямую интегрированной с местными очистительными сооружениями.
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Отметим, что на февраль район Рублево-Архангельское сопряжен с центром Москвы посредством Новорижской трассы. Более ранний мост здесь появился в 1994 году, а два года назад был реконструирован.
В рамках процесса улучшения Рублевского шоссе и появления вантового моста значимо снизится нагрузка на Новорижское шоссе, что кардинально улучшит транспортную обстановку на местах, способствуя более быстрому перемещению местных жителей с западных районов столичного региона с центром Москвы.
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