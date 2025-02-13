Морозы не уйдут из Московской области вплоть до последней трети февраля. В некоторых районах могут наблюдаться холода до -20 градусов, а часть суток пройдут в обильных снегопадах. Такой прогноз погоды увидели представители «Метео». Так действующий сотрудник прогностического центра рассказал, что москвичи, которые соскучились «по плюсу» зимой, дождутся теплых дней буквально через неделю. По мнению Александра Ильина, плюсовые значения на градуснике ярче всего себя покажут в третьей декаде февраля.

Эксперт-синоптик подчеркнул, что самые холодные дни придутся на 17, 18, 19 и 20 февраля. В некоторых участках местности похолодает до -22 градусов. С самой высокой вероятностью такими районами будут северо-восточные окраины Московской области. В Москве не будет ниже чем -15 градусов.

После 20 февраля морозы начнут уменьшаться, а уже с 21-23 февраля стабильный минус превратится в плюс, ознаменовав период оттепели. В это самое время вполне ожидаем снег или иные осадки. Причем снежная крошка может пойти с неба уже в ближайшие выходные.

Напомним, что в Москве 12 февраля ртуть в градуснике опускалась до значений в -9 градусов.