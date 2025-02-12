Готового лекарства пока нет, но изменение питания и будущие медицинские средства должны помочь множеству людей, подверженных эффекту седины.

Появление новых седых волос можно «заморозить». О борьбе за сохранение волосяного пигмента японскими учеными рассказывается в свежей публикации газеты Antioxidants. Авторы новости заявили, что открытое лекарство не является изобретением, полученным в стенах химической лаборатории. Ученые нашли такое чудо-средство среди природных компонентов. В открытии речь идёт о лутеолине, являющимися антиоксидантом, содержащимся в существенном количестве в овощах. К таковым относятся морковь, лук, брокколи и сельдерей.

Опыт, который помог доказать факт наличия в природе вещества, способного дать бой поседению, проводился на грызунах, которые рано седеют. Оные, если питались едой, содержащей лутеолин, сохраняли свой естественный природный окрас, а те, кто таким рационом не располагал, довольно рано становились седыми.









Как оказалось, лутеолин напрямую влияет на активность клеток, генерирующих меланин. Именно этот пигмент отвечает на цветовое наполнение волос. Увеличение лутеолина в приёмах пищи позволяет повысить активность клеточных структур, ответственных за выработку меланина. Проще говоря, седина приходит гораздо позже.

И хотя среди подопытных были только мыши, есть высокая вероятность, что подобный трюк сработает и на человеке, чей организм довольно близок к мышиному. Причем лутеолин эффективен по утверждению специалистов не только при внутреннем приеме, но и при наружном использовании.

Предполагается, что изменение рациона питания, как и использование новых знаний в создании косметических и медицинских препаратов, поможет в сохранении естественного цвета волос людям.