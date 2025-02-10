Вся выпускаемая продукция будет маркироваться как "Сделано в Саудовской Аравии".

Китайский производитель Lenovo и саудовская компания по изготовлению полупроводников и smart-техники Alat приступили к возведению нового большого предприятия в Эр-Рияде. Об этом пишет издание Прайм, публикуя открытые сведения публичного характера от Lenovo.

Так в заявлении китайской компании указывается, что Alat и мировой лидер по высоким технологиям Lenovo Group выступили организаторами торжественного мероприятия в столице Саудовской Аравии. На месте была выполнена закладка фундамента, который станет строительной основой будущей производственной базы. Готовый проект займется выпуском в огромных масштабах ноутбуков, персональных компьютеров и серверов. Всего планируется выйти на объемы производства в миллионы готовых изделий за год. Вся продукция будет маркироваться как «изготовлено в Саудовской Аравии». Такое сообщение поделилось в китайской соцсети WeChat на личной странице Lenovo.









Сам производственный объект появится во внутреннем периметре особой зоны SILZ с собственной площадью в 200 тыс. кв. метров.

Китайскому бренду организация и запуск в СА завода, соответствующего повышенным стандартам концепции устойчивого развития, необходимы прежде всего для коммерческого продвижения Lenovo на территории Саудовской Аравии в частности. Дальше иностранный бренд хочет увеличить влияние и уже на всех землях Ближнего Востока в среднесрочной перспективе.