Astron Aerospace показала водородный роторный двигатель H2Starfire с КПД в 60% и нулевыми выбросами
Зарубежная фирма Astron Aerospace показала роторный мотор H2Starfire, функционирующий на водороде. Данный ДВС работает без использования классических поршней, что даёт удивительный КПД функционирования двигателя на уровне в 60%. Для лучшего понимания современные бензиновые моторы классических автомобилей способны развить примерно КПД на уровне в 30-40%. Гибридные авто, где трудятся бензиновый и электрический двигатели, трудятся с КПД в 40%.
Разработка довольно проста и содержит 82 детали и обходится без охлаждающей жидкости. Два роторных механизма сжимают и поджигают смешивающиеся между собой топливо и воздух. Так первый ротор из алюминия сжимает ТВС, которая дальше движется во второй ротор, выполненный из титана, где топливно-воздушная смесь по итогу вспыхивает. Причем высокий допуск по точности сборки позволяет избежать использования в конструкции сальников. Сама же смазка нужна только для валов и клапанов с подшипниковым механизмом.
Относительно высокий КПД силовой установки делает её конкурентной в использовании с чисто электрическими моторами, когда КПД оных колеблется в диапазоне от 70% до 96%. Но здесь не на стороне последних играет наличие довольно увесистой АКБ, довольно сильно влияющей на запас хода.
И хотя перспективы у проекта довольно обнадеживающие, данный двигатель готов лишь как прототип. Все достоинства должны быть проверены в реальных условиях, плюс, который на данном промежутке времени похож на сильный минус, это слишком слабая доступность чистого водорода, который в 2025 году слишком дорогой.
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