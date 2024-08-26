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H2Starfire: роторный двигатель с КПД в 60% и нулевыми выбросами
Компания Astron Aerospace анонсировала новый роторный двигатель H2Starfire, который демонстрирует тепловую эффективность в 60% и нулевые выбросы NOx. Этот двигатель, работающий на водороде, может стать прорывом в экологически чистом транспорте.

В условиях растущего интереса к экологически чистым источникам энергии, компания Astron Aerospace представила свой новый роторный двигатель H2Starfire. Этот двигатель сочетает в себе передовые технологии и высокую эффективность, что делает его одним из самых многообещающих разработок в области двигателей внутреннего сгорания. С показателем теплового КПД в 60% и нулевыми выбросами оксидов азота, H2Starfire может изменить представление о возможностях водородного топлива в автомобильной промышленности.

H2Starfire представляет собой уникальный роторный двигатель, который отличается от традиционных моделей. В отличие от двигателей Ванкеля, в конструкции H2Starfire отсутствуют планетарные передачи и уплотнения, что значительно упрощает его работу. Двигатель оснащен двумя валами, вращающимися в противоположных направлениях, и использует высокопрочные керамические покрытия и титановую конструкцию для предотвращения утечек газа и минимизации тепловой деформации. Точность допусков в этом двигателе составляет всего 0,002-0,004 дюйма, что менее 0,1 мм.

Водород, являющийся основным топливом для H2Starfire, известен своими сложностями в хранении и транспортировке. Наиболее распространенный метод получения водорода — паровой риформинг метана — является дешевым, но не экологически чистым. Альтернативный способ включает использование электролизеров, которые расщепляют воду с помощью возобновляемой энергии, что делает процесс более устойчивым, но менее экономичным. Сжать водород до нужного давления или охладить его до низких температур также представляет собой серьезные вызовы.

Тем не менее, при сжигании водорода в двигателе H2Starfire, который работает при температуре ниже 1400 °F (760 °C), достигается высокая эффективность. Этот двигатель способен производить шум и вибрацию, которые автолюбители ценят в традиционных двигателях внутреннего сгорания, при этом выбрасывая только чистую воду и минимальное количество оксидов азота.

Конструкция двигателя Astron Aerospace H2Starfire

Конструкция H2Starfire включает два набора роторов, которые обеспечивают впуск и сжатие воздуха, а также расширение и выпуск отработанных газов. Инженеры Astron утверждают, что благодаря этой конструкции удалось полностью исключить необходимость в водяном охлаждении, что снижает вес и сложность устройства. В результате, двигатель демонстрирует впечатляющую тепловую эффективность, значительно превышающую показатели традиционных двигателей, которые обычно составляют около 20%.

Для сравнения, лучшие двигатели Формулы-1 достигают КПД около 50%, в то время как H2Starfire ставит перед собой амбициозную цель в 60%. Такие показатели требуют весомых доказательств, и хотя Astron уже построила частичный прототип, окончательные результаты его работы еще предстоит подтвердить.

H2Starfire также отличается своей компактностью и легкостью. При размерах 11,4 x 12,5 x 17,3 дюйма (29 x 32 x 44 см) и весе всего 120 фунтов (54 кг) двигатель способен выдавать 400 л.с. (298 кВт) и 500 фунт-футов крутящего момента. Это делает его подходящим для применения в легковых автомобилях, где важна не только мощность, но и эффективность.

Одним из главных преимуществ H2Starfire является отсутствие проблем с потреблением масла, которые часто возникают в традиционных роторных двигателях. Благодаря линейной конструкции и минимальному трению, смазка требуется только для распределительных шестерен и подшипников, что упрощает обслуживание и снижает затраты.

Хотя H2Starfire демонстрирует многообещающие результаты, его внедрение на рынок потребует дальнейших испытаний и доработок. Astron Aerospace уверена в своем успехе и стремится продемонстрировать, что водород может стать настоящей альтернативой традиционным источникам топлива.

#технологии #двигатели #водород
Источник: youtube.com
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