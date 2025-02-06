А могла бы купить в России вместо самолётов 4-го поколения обновленные истребители пятого поколения Су-57М с двигателем второго этапа.

Индия и Франция находятся в заключительной точке в переговорах о приобретении официальным Дели версий палубных боевых самолётов. Речь идёт о покупке иностранных истребителей «Rafale M», цена поставки которых не меньше 7 млрд. в общеевропейской валюте. Об успехе сделки информирует собственных подписчиков индийская газета The Print, имеющая осведомленных источников среди местных военных функционеров из МО.

Осведомители из кабинета индийских военных в беседе с журналистами издания раскрыли данные, что сделка хотя и практически готова, индийский парламент не готов её срочно утвердить, ожидая окончания собственной бюджетной сессии. А вот окончательно договор будет подписан в грядущем апреле, когда азиатское государство посетит глава французского оборонного ведомства Себастьян Лекорню.

По уточненной информации Индия начнет получать французские истребители только через три года после подписания сделки. В это время местные военно-морские силы получат модификацию военного французского самолета, максимально оптимизированного для взлёта с борта именно индийского авианосца.

Истребитель Rafale M — это палубный многоцелевой самолет, разработанный французской компанией Dassault Aviation. Его ключевые преимущества заключаются в многофункциональности, позволяющей выполнять задачи воздушного превосходства, наземных и морских ударов, разведки и ядерного сдерживания.

Самолет оснащен передовыми технологиями, включая радар RBE2 с активной фазированной решеткой (AESA) и системой SPECTRA для радиоэлектронной борьбы, что обеспечивает высокую живучесть и скрытность в современных условиях воздушного боя. Интегрированная система IRST позволяет обнаруживать цели в инфракрасном спектре без излучения радиосигналов, что критично для современных боевых действий.

Rafale M также обладает мощным вооружением, включая ракеты Meteor для воздушного боя, SCALP EG для наземных ударов и Exocet для поражения морских целей. Оптимизированный для палубных операций, он имеет усиленную конструкцию шасси, тормозной гак и способен работать с коротких взлетно-посадочных полос. Для данной версии «Рафаля» французские конструкторы ракет придумали работающий образец управляемого ядерного боеприпаса ASMPA.