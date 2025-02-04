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Madarator
В США испытали корабельный лазер HELIOS, перехватывающий дроны и ракеты
Залпа стационарного лазера достаточно для эффективного обезвреживания малых БЛА, десантных кораблей и некоторых типов ракетного вооружения

   Военные представители Североамериканского государства провели испытания корабельного устройства лазерного типа, способного сфокусированным лучом эквивалентной мощности в 60 кВт перехватывать с высоким процентом эффективности воздушные цели. Соответствующее излучающее устройство под собственным наименованием HELIOS специалисты американского ОПК установили на верхнюю палубу эсминца USS Preble.

   Во время испытаний лазерный луч успешно перехватывал, выводя из нормального строя мини-дроны, как и делал негодными к дальнейшему использованию десантные катера малого класса. Успешно «Гелиос» показал себя в оппонировании и ракетам, полагающимися в системе наведения на оптико-электронный блок.

   Следующим вполне логичным шагом российский военный эксперт Евгений Даманцев назвал увеличение излучаемой мощности лазера до 150 кВт. По некоторым данным такие изменения вскоре будут выполнены.

   Разработка лазерного оружия в СССР началась в 1960-х годах, в разгар холодной войны. Одним из первых крупных проектов стала программа «Терра-3», запущенная в 1966 году. Её целью было создание лазерной установки для уничтожения баллистических ракет. Испытания проводились на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, где в 1974 году удалось поразить мишень размером с монету. Однако мощность установки оказалась недостаточной для реального применения в противоракетной обороне.

   В 1970-х годах СССР запустил проект «Омега», направленный на создание лазерной системы противовоздушной обороны. Установка должна была сбивать самолёты и крылатые ракеты, но её энергопотребление и сложность наведения ограничили практическое применение. Тем не менее, в 1982 году «Омега-2» успешно поразила воздушные мишени, что стало значительным достижением.

    Советские инженеры также разрабатывали мобильные лазерные комплексы, такие как «Стилет» и «Сжатие». «Стилет» был оснащён одним лазером, а «Сжатие» — 12 лазерами, что делало его более эффективным. Эти установки предназначались для поражения оптических систем вражеской техники, но после распада СССР их разработка была прекращена.

   В 1980-х годах СССР активно экспериментировал с корабельными лазерными системами. Например, на судне «Диксон» была установлена лазерная установка «Айдар», которая в 1980 году успешно поразила мишень на расстоянии 4 км. Однако низкий КПД (5%) из-за испарений влаги с поверхности моря ограничил её применение. 

ЛК "Айдар" на корабле

   В США разработки лазерного оружия начались в 1970-х годах. Одним из первых проектов стал NKC-135A — самолёт-лаборатория с газодинамическим лазером. В 1983 году он успешно уничтожил ракеты и беспилотные мишени, что стало важным шагом в развитии лазерных технологий.

   В 1980-х годах США запустили программу «Стратегическая оборонная инициатива» (СОИ), которая включала создание лазерного оружия космического базирования. Планировалось разместить на орбите спутники с химическими лазерами, способными уничтожать советские ракеты. Однако программа столкнулась с техническими и финансовыми трудностями и была закрыта в 1993 году.

Воздушный испытательный стенд на базе Boeing NKC-135

   Сравнение подходов СССР и США 

- СССР делал акцент на наземных и корабельных системах, таких как «Терра-3» и «Айдар», а также на мобильных установках вроде «Стилета». Однако многие проекты остались экспериментальными из-за недостатка финансирования и технологических ограничений.

- США сосредоточились на воздушных и космических системах, таких как NKC-135A и программа СОИ. Хотя эти проекты также не были реализованы в полной мере, они заложили основу для современных разработок.   

   К 1991 году ни СССР, ни США не смогли создать полноценное лазерное оружие, пригодное для массового применения. Однако оба государства добились значительных успехов в области высокоэнергетических лазеров, которые позже легли в основу современных систем, таких как «Пересвет» в России и HEL MD в США.

#лазерное оружие #борьба против дронов #helios #uss preble #американские эсминцы
Источник: t.me
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