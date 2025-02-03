Такой зонд может быть как обычным научным комплексом, так и замаскированным разведывательным блоком.

Рядом с польским населённым пунктом Ольштын местные жители обнаружили фрагменты неизвестного воздушного тела, которое при ближайшем рассмотрении оказалось объектом, предназначенным для научных исследований. Речь идёт о совершившем жесткую посадку метеорологическом зонде, надписи на корпусе которого были выполнены на одном из языков, использующих кириллицу. О необычной находке рассказали польские репортёры проекта RMF FM.

Как указывается в публикации сетевого радио, метеозонд обнаружили рядом с польской границей в Тренкуске. К месту падения на территории Варминьско-Мазурского воеводства были высланы усиленные наряды полиции для охраны и огораживания места краха зонда.









Сообщается, что в оперативном режиме остатки метеозонда изучили и проверили на наличие химической угрозы соответствующие специалисты, констатировавшие по результату исследования, что фрагменты, найденные на земной поверхности, химически безопасны.

Отметим, что случаи с зондами, упавшими в Польше, не являются сколько-нибудь большой редкостью. Несколько таких объектов было найдено в прошлом году. Причем польские эксперты подтвердили полное отсутствие военного назначения использования таких воздушных тел.

Само же Варминько-Мазурское воеводство находится рядом с российским калининградским регионом, соседствуя с ним на протяжении 200-километровой госграницы.