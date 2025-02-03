В Сочи местные специалисты планируют приступить к выращиванию крупной партии бананов. Для чего в Адлерском районе на основе агропредприятия «Ачигварское озеро» в рамках крестьянско-фермерской деятельности начали реальный проектный процесс с последующим возведением субтропической теплицы экспериментального уровня, которая, помимо выращивания культуры бананов, будет выполнять функции оранжереи. Будущий производственно-научный объект получит общую площадь в 0,75 кв. километров.

Так руководитель Академии развития субтропического сельского хозяйства уже рассказал, что налажены мосты с иностранными компаниями, которые обязуются поставить семена бананов в Россию. Самой подходящей для такого вида деятельности признана банановая культура из Турции.

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Реальные астраханские бананы

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Для повышения результата и выбора самого плодовитого сорта в рамках российского посева будут использованы несколько сортов. Для увеличения экономической отдачи узкопрофильные специалисты создают бизнес-план с привлечением строителей и промышленных архитекторов, которым необходимо в совместном творческом задании создать единый тепличный комплекс масштабного уровня. Причем последние два слова не являются крупным преувеличением: планируется возведение ТК площадью в 35 000 кв. метров. Как заявил Андрей Платонов, выращивание бананов на территории города Сочи необходимо с целью выполнения важной миссии по импортозамещению и национальной производственной безопасности РФ.

И хотя некоторые специалисты отечественного с\х сектора встретили такую амбициозную идею категорическим неприятием, прекрасно внутренне понимая, что даже с учетом глобального изменения климата и высокой температуры субтропического Сочи, что в местном грунте бананы не выживут, речь разумеется идёт о выращивании теплолюбивой культуры в закрытом помещении. Справедливо предполагая, что и теплицы аналогично не самый лучший вариант, который обойдется заказчику в копеечку из-за высокой себестоимости конечной продукции, итоговая цена которой в 20 раз превысит продукт, завезенный из-за рубежа. Тем более есть и ещё одна сложность: бананы – это однолетнее растение, которое каждый год нужно сажать заново. Поэтому противники идеи выращивания бананов предложили лучше посадить в теплицах классические помидоры и огурцы.

Но как заверили эксперты из Академии развития субтропического сельского хозяйства, выращивание бананов в сегодняшней России – это не безвыигрышная стратегия, если в качестве условия масштабировать площадь посадки бананов. Таковые массово можно посадить в уральских, центральных и южных областях РФ.

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Тем более банан сродни российскому яблоку, конкурируя в рамках популярности с оным по количеству объемов съеденного за год. Так обычный гражданин России съедает 10 км среднестатистических бананов за 12 месяцев.





Банановая ферма в Казахстане в поселении Касымбек Туркестанской области. Здесь специальный тепличный сорт турецкого происхождения умудряется плодоносить два раза в год. Так было в минувшем 2024 году.

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Хороший пример по выращиванию нежного южного плода подают более смелые коллеги из-за границы. К таковым можно причислить агрономов из Казахстана, которые выращивают бананы внутри территории теплиц. Почему бы такой опыт не позаимствовать отечественным агрономам и специалистам, - уверена глава министерства сельского хозяйства Оксана Лут. Такое заявление было сделано в декабре на встрече международного уровня «Новая экономическая политика версии 2.0».

Причем бананы будут культивироваться в скором времени и на землях Ставрополья. Так на территории местного сельскохозяйственного кластера местные любители южных культур на 46 гектарах планируют получить не менее 4 тыс. тонн бананов. Первая партия оных будет готова для реализации весной следующего года.

А вот в поселении Дивноморское Краснодарского края ждать следующего года не будут, как не ждут более удобного случая уже на протяжении 10 последних лет, самостоятельно выращивая бананы. В этом помогают два тепличных хозяйства. Что удивительно последние возведены не профессиональными бизнесменами, а местными вегетарианцами.





Один саженец сорта редкой "Голубой явы" стоит 10 тыс. рублей. Такие бананы растут только на Яве и по вкусу больше всего похожи на настоящее ванильное мороженое.







Как заявили фермеры, они продают лишь излишки, так как большую часть собственного урожая съедают сами. А «остатки» урожая бананов реализуются в течение одного светового дня, так как бананы достаточно ходовой товар, в особенности если их вырастили в России.

А мы напомним, что хотя банан весьма требовательная агрокультура, её отличают высокая урожайность. Правда для первого урожая приходится ждать полтора года. Но это с лихвой окупается плодовитостью: с одного саженца можно набрать плодов на 40 кг.

Посмотрим же экономическую сводку, предоставленную главой Центра отраслевой экономики НИИ Министерства финансов России, где указано, что в РФ за 2024 год поставили чуть меньше 500 тыс. кг бананов. Причем главным поставщиком травянистого растения является Эквадор.

Подчеркнем, что эта южноамериканская страна в истекшем году снизила объем поставок бананов в Россию.





Процедура газации бананов. В качестве фитогормона используется газ этилен.







Выращивание бананов в РФ связано с рядом серьезных проблем, обусловленных климатическими, экономическими и агротехническими факторами. Основная причина заключается в том, что бананы — это тропические растения, которые требуют теплого и влажного климата с постоянными температурами в диапазоне +25–30°C. В России преобладает умеренный и субарктический климат, где большую часть года температура опускается ниже нуля. Даже в южных регионах, таких как Краснодарский край или Крым, зимние температуры слишком низкие для выращивания бананов в открытом грунте. Кроме того, бананам необходимо большое количество солнечного света для роста и созревания плодов, а в большинстве регионов России продолжительность светового дня и интенсивность солнечного излучения недостаточны, особенно в осенне-зимний период.

Почвенные условия также не способствуют выращиванию бананов.

Эти растения предпочитают плодородные, хорошо дренированные почвы с высоким содержанием органических веществ, которые в России встречаются редко. Подготовка таких почв требует значительных затрат.

Кроме того, бананы — это многолетние растения, которые требуют особого ухода, включая регулярный полив, подкормку и защиту от вредителей. В условиях России организовать такой уход в промышленных масштабах крайне сложно, но как мы видим, попытки обязательно будут. Наконец, Россия импортирует бананы из стран с подходящим климатом, таких как Эквадор, Коста-Рика и Филиппины. Эти страны имеют низкие затраты на производство и логистику, что делает их продукцию значительно дешевле.

А теперь самое интересное: в Сочи банан растёт прямо на городских улицах без помощи теплиц. Правда забегая вперёд, плод данного пятиметрового растения на 100% несъедобен, так как плоды «сочинского банана» не успевают созреть за весеннее-летне-осенний период.