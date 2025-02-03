Официальный Токио уверен, что следующей в очереди на введение "справедливых пошлин" Вашингтона именно Япония.

«Высокую обеспокоенность» вызвали у министра финансов страны Восходящего солнца Кацунобу Като собственные наблюдения за внешнеэкономической последней деятельностью президента США Дональда Трампа, собственным указом «активировавшего» действие заградительных пошлин против Мексики, Канады и КНР.

Как проинформировали репортёры ИА Kyodo, высокопоставленный правительственный функционер в рамках телевизионной программы рассказал, что он слишком встревожен, рассчитывая не на самые благоприятные экономические эффекты от введенных «пошлин Трампа».

А мы отметим, что официальный Токио совершенно не зря заранее беспокоится: 78-летний новый глава Белого дома ещё во время своей первой президентской каденции публично выдвинул обвинение в адрес японских экономических чиновников, которые якобы специально раз за разом девальвируют национальную валюту йена. Такой шаг позволяет делать продукты, произведенные японскими фирмами, более конкурентоспособными за пределами островного государства.

И хотя тогда Трамп не воспользовался экономическим рычагом давления, таким как введение пошлин и тарифов, то ничто не предвещает повторения такой удачной ситуации для Токио.