По словам беларуского президента, БРСД будет расположен в местности, близкой к российскому Смоленску. Такое заявление было озвучено в рамках большой пресс-конференции.

По словам беларуского президента, БРСД будет расположен в местности, близкой к российскому Смоленску. Такое заявление было озвучено в рамках большой пресс-конференции.

Как объяснил Александр Григорьевич Лукашенко, чем дальше «Орешник» расположен от границы, тем выше шанс, что оппонент из стана НАТО или иной негативно настроенной страны, сможет его в превентивной атаке «зацепить». Но и слишком далеко такой грунтовый комплекс «прятать» нельзя: иначе падает боевая нагрузка, а размер топливных баков растёт.









А мы напомним, что Лукашенко неоднократно обращался к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбами передать новейшую отечественную ракету местным ВС. И по словам главы Кремля, такие поставки могли бы состояться ближе к осени-зиме 2025 года.

Согласно открытым данным, «Орешник» способен преодолеть около 5000 километров со средней скоростью в 12 тыс. км/ч. В качестве боевой части ракеты используется платформа разведения с десятью индивидуальными ударными блоками, каждый из которых оснащен личным полётным заданием и несколькими зарядами.