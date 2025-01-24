На территории большого промышленного кластера разом будут трудиться 4000 человек.

Американское предприятие военной направленности под наименованием Anduril рассказало об амбициозных планах по строительству в штате Огайо масштабного производственного комплекса Arsenal-1. На территории промышленного кластера будут трудоустроены 4000 специалистов и работников.

Как заявили в пресс-службе коммерческой компании, через полтора года примерно в середине лета 2026 года предприятие будет готово к выпуску продукции воздушного класса – в основном беспилотников военного назначения.

И как пишет блог «Русское оружие», упор будет сделан на создание перспективных электронных контроллеров, в число которых входят навигационные блоки и микрокомпьютеры с элементами искусственного интеллекта, способные эффективно выполнять поставленную задачу даже в условиях полной неработоспособности модулей GPS и систем радиоуправления. Предполагается что в случае обнаружения активной работы РЭБ, управление дроном на себя возьмет либо такой блок с ИИ, либо человеческий оператор посредством оптических сенсоров.









Обратят свое внимание иностранные производственные конструкторы и на всё большее внедрение в свои проекты ударных БЛА систем различного назначения, основанных на работе ИИ, способных находить, классифицировать и выполнять финальную роль в поражении наземных целей, действуя с высокой эффективностью как днём, так и ночью.