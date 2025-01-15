Такая идея может оставить мошенников без заработка, а некоторых и без свободы.

Один из представителей депутатского корпуса РФ предложил задуматься о внедрении системы финансового премирования за помощь в поимке телефонных мошенников, благодаря которой заинтересованные повышением собственного материального благополучия российские граждане, будут гораздо сильней заинтересованы в предотвращении будущих преступлений со стороны киберпреступников. Таким инициатором потенциального законопроекта стал госдумовец Антон Ткачёв, состоящий в политсиле «Новые люди».

Народный избранник не ограничился лишь словами, а уже обратился в соответствии с необходимыми правовыми нормами к руководителю российского МВД Владимиру Колокольцеву.

В собственном предложении для полиции политик раскрыл механизм новаторской идеи. Так российские граждане, сумевшие каким-либо образом заставить гипотетических мошенников выплатить аванс за будущее преступление, должны быть вознаграждены.

В случае если мошенники перевели авансовый платеж на сумму не меньше чем 50 тыс. рублей, то с такой суммы победителю киберловкачей выплачивается 20%. Если же данные, собранные потенциальной жертвой, помогли ещё и задержать преступников, то Ткачев предлагает вознаграждать таких сознательных граждан суммой в 100 тыс. рублей.