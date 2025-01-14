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Madarator
Китайские военные скопировали российский опыт и оснастили собственные танки и БМП "Мангалами"
Но китайским инженерам ещё учиться и учиться: потому что актуальная линейка защиты танков и БТР РФ уже не одиночные "решетки", а комплексное решение в виде "царь-мангалов".

   Китайские военные инженеры внимательно следят за опытом российской спецоперации на Украине, копируя удачные решения сторон. Об этом наглядно свидетельствуют свежие снимки недавних учений НОАК, где особенно были заметны дроны-бомбардировщики и дроны-камикадзе.

   Но местные военнослужащие решили пойти ещё дальше и уже приступили к тренировкам, где запуск миниатюрных fpv-коптеров в сравнении с «полноформатными» БПЛА осуществляется не только с оборудованной площадки наземного типа, но и с быстро двигающихся пикапов и грузовых автомобилей.

   Помимо атакующих действий при помощи различного типа дронов, в КНР справедливо решили, что нужно уметь не только нападать при помощи БЛА, но и защищаться. Для чего используются установки РЭБ и авиационные перехватчики.

   Усвоили китайские солдаты и другой полезный навык – сооружение защитных противодронных решетчатых экранов, называемых в обиходе на СВО «Мангалами».

   Первые образцы соответствующим образом модернизированных танков Type 15, Type 99А, как и БМП Type 04, уже попали в кадр журналистов.

Аналог "царь-мангала" на российском БТР-80 где-то на просторах СВО. Источник изображения: ТГ-канал Военный осведомитель

   Что интересно, классическая противодронная защита в виде решетчатой плоскости эффективна только при защите от небольшого количества ударных БЛА. Ведь при нескольких кинетических ударах эффективность такого типа «брони» падает в геометрической прогрессии. Поэтому в качестве временной меры на данный момент времени лучше, чем «царь-мангала», прикрывающего весь танк, в ВС РФ не придумали. Переймут ли данный опыт китайские специалисты по бронетехнике?

#противодронная защита на танках #противодействие дронам #type 15 #защита против дронов #противодронная борьба #противодронная защита на бмп #type 99а #армия кнр #бмп type 04 #китайская бронетехника
Источник: t.me
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