Но наличие гиперзвуковых ракет и малошумных ядерных лодок никого из вышестоящей двойки не заставит бросить вызов отечествнному ВМФ.

По итогу прошлого года российский надводный и подводный состав занял третье место в списке ведущих военно-морских держав по индексу военно-морского флота. Выше только оказались военные моряки США и КНР, у которых намного больше надводных и подводных кораблей, чем у отечественного ВМФ. Соответствующую статистическую выкладку опубликовал Институт мировой экономики и международных отношений, относящийся к РАН.

Как выяснили ученые аналитики, по полному праву венчает рейтинг американский военный флот, чей боевой потенциал находится на уровне в 30% от военно-морского потенциала всей планеты Земля.

Вторым остаётся Китай с долей собственного флота в 2 раза меньшей, чем у Североамериканского государства, занимая долю планетарного потенциала военно-морских сил в 14,2%.









Россия по совокупным военным характеристикам собственного военного флота остаётся третьей с долей в 7,6%, обгоняя такие страны, как Японию, Южную и Северную Корею, Британию, Францию, Индию и Турцию.

А мы отметим, что в реальности эти проценты мало что значат, если рассматривать их в контексте способности российского флота атаковать надводные и подводные силы оппонента из-за развитых средств доставки ядерного оружия, в том числе с гиперзвуковыми характеристиками. Причем на вооружении отечественного ВМФ есть малошумные лодки, способные из-за своей низкой гидроакустической заметности буквально вплотную подходить к берегам североамериканского континента, запуская ракетные боеприпасы, сбить которые невероятно трудно, как и самостоятельно «разбираться» с ударными авианесущими группами ВМФ Северной Америки.